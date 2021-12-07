МИД Канады изучает вопрос дипломатического бойкота Олимпиады в Пекине

Власти Канады вслед за США изучают вопрос о дипломатическом бойкоте Олимпиады-2022 в Пекине. Об этом в понедельник, 6 декабря, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление министерства иностранных дел (МИД) Канады.

«Нас уведомили о решении США. Мы продолжим обсуждать этот вопрос с нашими партнерами и союзниками», — сказала представитель МИД страны.

Кроме того, она добавила, что «Канада по-прежнему глубоко обеспокоена тревожными сообщениями о нарушениях прав человека в Китае». Речь идет об приписываемых КНР массовых репрессиях в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

Ранее в понедельник Белый дом сообщил о своем решении устроить дипломатический бойкот зимних Олимпийских игр в Пекине. Отмечалось, что этот шаг не коснется участия американских спортсменов на Играх. Причиной решения в Вашингтоне назвали «геноцид в Синьцзяне и другие нарушения прав человека».

В свою очередь, в правительстве Китая назвали решение Соединенных Штатов о дипломатическом бойкоте зимней Олимпиады в Пекине показным шагом и политической манипуляцией.

В Международном олимпийском комитете (МОК) отметили, что уважают решение США о дипломатическом бойкоте ОИ-2022. Представитель организации отметил также, что присутствие или отсутствие государственных чиновников и дипломатов на Играх — это личное решение каждого правительства.

Зимняя Олимпиада пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.

КНР приписываются массовые репрессии против уйгуров в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Кроме того, утверждается, что во время летних Олимпийских игр – 2008 в Пекине ряд спортсменов, зрителей и журналистов столкнулись «с серьезным нарушением своих основных свобод».

18 мая спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси призвала к «дипломатическому бойкоту» зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине по причине «нарушения прав человека» в Китае.

В ответ МИД Китая призвал США прекратить использовать Олимпиаду в своих политических играх.