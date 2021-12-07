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КНР сочла политической манипуляцией дипломатический бойкот США ОИ-2022

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Посольство КНР назвало решение Соединенных Штатов о дипломатическом бойкоте зимней Олимпиады в Пекине показным шагом и политической манипуляцией, сообщает 6 декабря агентство Reuters.

Китайские дипломаты подчеркнули, что никаких приглашений политикам США на Игры-2022 не отправляли, «поэтому этот дипломатический бойкот просто появился из ниоткуда».

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«Такое претенциозное действие — всего лишь политическая манипуляция и серьезное искажение духа Олимпийской хартии», — отметили в посольстве Китая.

Ранее в понедельник Белый дом сообщил о своем решении устроить дипломатический бойкот зимних Олимпийских Игр в Пекине. Отмечалось, что этот шаг не коснется участия американских спортсменов на Играх. Причиной решения в Вашингтоне назвали «геноцид в Синьцзяне и другие нарушения прав человека».

В свою очередь, в Международном олимпийском комитете (МОК) заявили, что уважают решение США о дипломатическом бойкоте ОИ-2022. Представитель организации отметил также, что присутствие или отсутствие государственных чиновников и дипломатов на Играх — это личное решение каждого правительства.

При этом, по мнению политолога Брюса Маркса, решение США о дипломатическом бойкоте Олимпийских игр в Пекине вряд ли серьезно скажется на процессе соревнований.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.

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