Путин и Байден констатировали неудовлетворительное состояние сотрудничества

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден констатировали неудовлетворительное состояние сотрудничества двух стран. Об этом говорится в заявлении Кремля по итогам переговоров лидеров, прошедших 7 декабря.

«Констатировано, что сотрудничество по-прежнему находится в неудовлетворительном состоянии. Это проявляется, в частности, в трудностях, которые испытывают в своей работе «урезанные» диппредставительства обеих стран», — следует из сообщения.

При этом отмечается, что Путин назвал причиной неудовлетворительного сотрудничества линию американских властей, которые еще пять лет назад «начали практиковать масштабные ограничения, запреты и массовые высылки российских дипломатов».

По его словам, Москва вынуждена реагировать на политическую позицию США.

Кроме того, в Кремле сообщили, что переговоры Путина Байдена носили откровенный и деловой характер.

Лидеры стран обсудили реализацию итогов состоявшегося в июне в Женеве российско-американского саммита, а также договорились продолжать диалог между странами. Уточняется, что президенты также коснулись темы стратегической стабильности и договорились о совместной работе по Ирану.

Как стало известно ранее во вторник, переговоры лидеров шли «жестко один на один», переводчики находились в другом помещении. Беседа политиков длилась два часа.

Агентство Bloomberg сообщило, что после встречи с Путиным лидеры Великобритании и ряда европейских стран обсудят с Байденом итоги переговоров на высшем уровне. В этот же день стало известно, что Байден намерен провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским после беседы с Путиным.

Ранее во вторник Генконсул РФ в Хьюстоне Александр Захаров заявил о позитивных сдвигах в диалоге с США по визам.

5 декабря посол США в России Джон Салливан заявил, что Соединенные Штаты не могут увеличить дипломатическое присутствие в России, поскольку американским дипломатам не выдают российские визы. По его словам, сложившуюся ситуацию можно охарактеризовать как «визовый тупик».

До этого, 3 декабря, представитель Госдепартамента США заявил, что Россия и Соединенные Штаты за последние дни достигли прогресса по двусторонним вопросам, касающимся дипломатических виз. Он подчеркнул, что дипломатия является единственным ответственным способом разрешения потенциального кризиса, поэтому необходимо иметь открытые каналы связи между двумя государствами.

1 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что страну к 31 января 2022 года должны покинуть сотрудники посольства США, которые находятся в Москве более трех лет. Она подчеркнула, что подобное решение не является выбором российской стороны.