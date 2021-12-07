Прямой эфир
Мир
Захарова обратила внимание на французское вооружение ВСУ в Донбассе
Общество
В Москве тарифы ЖКХ сохранятся на текущем уровне до июля 2022 года
Мир
США не будут направлять своих солдат на Украину для «войны с Россией»
Общество
Тишковец назвал снегопад в Москве 7 декабря сильнейшим с 1949 года
Экономика
США намерены противостоять запуску СП-2 в случае «вторжения» РФ на Украину
Спорт
Непомнящий проиграл Карлсену в девятой партии матча за мировую шахматную корону
Мир
В Белоруссии заявили об отсутствии влияния продэмбарго на граждан
Мир
В посольстве РФ объяснили данные о запрете покидать ЮАР людям с «Омикрон»-штаммом
Интернет
В работе Facebook и Tinder зафиксировали сбой
Мир
После переговоров с Путиным Байден обсудит результаты с союзниками в Европе

Путин и Байден констатировали неудовлетворительное состояние сотрудничества

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден констатировали неудовлетворительное состояние сотрудничества двух стран. Об этом говорится в заявлении Кремля по итогам переговоров лидеров, прошедших 7 декабря.

Навострилась биржа: как рынки реагируют на встречу Путина и Байдена
И чего инвесторы ждут от результатов переговоров

«Констатировано, что сотрудничество по-прежнему находится в неудовлетворительном состоянии. Это проявляется, в частности, в трудностях, которые испытывают в своей работе «урезанные» диппредставительства обеих стран», — следует из сообщения.

При этом отмечается, что Путин назвал причиной неудовлетворительного сотрудничества линию американских властей, которые еще пять лет назад «начали практиковать масштабные ограничения, запреты и массовые высылки российских дипломатов».

По его словам, Москва вынуждена реагировать на политическую позицию США.

Кроме того, в Кремле сообщили, что переговоры Путина Байдена носили откровенный и деловой характер.

Лидеры стран обсудили реализацию итогов состоявшегося в июне в Женеве российско-американского саммита, а также договорились продолжать диалог между странами. Уточняется, что президенты также коснулись темы стратегической стабильности и договорились о совместной работе по Ирану.

Как стало известно ранее во вторник, переговоры лидеров шли «жестко один на один», переводчики находились в другом помещении. Беседа политиков длилась два часа.

Агентство Bloomberg сообщило, что после встречи с Путиным лидеры Великобритании и ряда европейских стран обсудят с Байденом итоги переговоров на высшем уровне. В этот же день стало известно, что Байден намерен провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским после беседы с Путиным.

Ранее во вторник Генконсул РФ в Хьюстоне Александр Захаров заявил о позитивных сдвигах в диалоге с США по визам.

5 декабря посол США в России Джон Салливан заявил, что Соединенные Штаты не могут увеличить дипломатическое присутствие в России, поскольку американским дипломатам не выдают российские визы. По его словам, сложившуюся ситуацию можно охарактеризовать как «визовый тупик».

До этого, 3 декабря, представитель Госдепартамента США заявил, что Россия и Соединенные Штаты за последние дни достигли прогресса по двусторонним вопросам, касающимся дипломатических виз. Он подчеркнул, что дипломатия является единственным ответственным способом разрешения потенциального кризиса, поэтому необходимо иметь открытые каналы связи между двумя государствами.

1 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что страну к 31 января 2022 года должны покинуть сотрудники посольства США, которые находятся в Москве более трех лет. Она подчеркнула, что подобное решение не является выбором российской стороны.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021