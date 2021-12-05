Посол США заявил о проблеме с выдачей российских виз американским дипломатам

Соединенные Штаты не могут увеличить дипломатическое присутствие в России, поскольку американским дипломатам не выдают российские визы. Об этом 5 декабря заявил посол США в России Джон Салливан в интервью изданию РБК.

«Мы не можем получить визы для американских дипломатов, чтобы они приехали в Россию. [...] Это вызывает сожаление, это не способ построения продуктивных дипломатических отношений, и это не так просто, как сказать «присылайте больше дипломатов». Мы можем это сделать, только если российское правительство дает визы нашим дипломатам, а мы не можем их получить», — сказал Салливан.

По его словам, сложившуюся ситуацию можно охарактеризовать как «визовый тупик».

Посол отметил, что в данный момент в России находятся примерно 120–130 дипломатов США. Вместе с тем, указал он, четыре года назад число дипломатов достигало 1200, сейчас это только десятая часть.



Ранее, 3 декабря, представитель Госдепартамента США заявил, что Россия и Соединенные Штаты за последние дни достигли прогресса по двусторонним вопросам, касающимся дипломатических виз. Он подчеркнул, что дипломатия является единственным ответственным способом разрешения потенциального кризиса, поэтому необходимо иметь открытые каналы связи между двумя государствами.

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