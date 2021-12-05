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Посол США заявил о проблеме с выдачей российских виз американским дипломатам

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Соединенные Штаты не могут увеличить дипломатическое присутствие в России, поскольку американским дипломатам не выдают российские визы. Об этом 5 декабря заявил посол США в России Джон Салливан в интервью изданию РБК.

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«Мы не можем получить визы для американских дипломатов, чтобы они приехали в Россию. [...] Это вызывает сожаление, это не способ построения продуктивных дипломатических отношений, и это не так просто, как сказать «присылайте больше дипломатов». Мы можем это сделать, только если российское правительство дает визы нашим дипломатам, а мы не можем их получить», — сказал Салливан.

По его словам, сложившуюся ситуацию можно охарактеризовать как «визовый тупик».

Посол отметил, что в данный момент в России находятся примерно 120–130 дипломатов США. Вместе с тем, указал он, четыре года назад число дипломатов достигало 1200, сейчас это только десятая часть.

Ранее, 3 декабря, представитель Госдепартамента США заявил, что Россия и Соединенные Штаты за последние дни достигли прогресса по двусторонним вопросам, касающимся дипломатических виз. Он подчеркнул, что дипломатия является единственным ответственным способом разрешения потенциального кризиса, поэтому необходимо иметь открытые каналы связи между двумя государствами.

1 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что страну к 31 января 2022 года должны покинуть сотрудники посольства США, которые находятся в Москве более трех лет. Она подчеркнула, что подобное решение не является выбором российской стороны.

Ранее, 29 ноября, заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Джалина Портер заявила, что предстоящий в 2022 году отъезд более 50 российских дипломатов из США нельзя рассматривать как высылку или карательную меру. По ее словам, Соединенные Штаты предъявляют российским дипломатам якобы такие же требования, какие Россия предъявляет американским

27 ноября российский посол в США Анатолий Антонов сообщил, что 27 российских дипломатов с семьями вынужденно покинут США 30 января 2022 года. Еще столько же специалистов дипломатического представительства РФ уедут из страны через полгода — 30 июня.

5 ноября советник-посланник посольства РФ в Вашингтоне Сергей Кошелев заявил, что Россия намерена решить проблему с выдачей американских виз в посольстве США в Москве. По его словам, российские дипломаты каждую неделю проводят консультации с представителями Госдепартамента США.

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