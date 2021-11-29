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В Госдепе прокомментировали предстоящий отъезд 54 российских дипломатов

Госдепартамент: предстоящий отъезд 54 российских дипломатов не является высылкой
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Предстоящий в 2022 году отъезд 54 российских дипломатов из США нельзя рассматривать как высылку или карательную меру. С таким утверждением в понедельник, 29 ноября, выступила на брифинге заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Джалина Портер.

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«Мы не считаем, что это высылка. Это не карательная мера. Россия была заранее уведомлена об этом», — цитирует представителя американского внешнеполитического ведомства Sputnik.

По ее словам, Соединенные Штаты предъявляют российским дипломатам якобы такие же требования, какие Россия предъявляет американским.

«Равно как РФ предоставляет нашим дипломатам трехлетний срок пребывания в стране, так же и США предупредили Россию около года назад, что ее дипломатам будет предоставлен аналогичный трехлетний срок пребывания», — пояснила Портер.

В то же время она заявила, что Вашингтон продолжит консультации с Москвой по вопросам виз и пребывания дипломатов в обеих странах.

Ранее в этот день замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что Россия ответит на высылку 27 дипломатов из США, запланированную на 30 января 2022 года. По его словам, Соединенным Штатам стоит отказаться от подобной практики.

27 ноября посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что 54 российских дипломата с семьями вынужденно покинут США. 27 человек уедут 30 января. Еще столько же специалистов дипломатического представительства РФ уедут из страны через полгода — 30 июня.

12 октября стало известно, что дипломаты США и России договорились провести еще один раунд консультаций на тему функционирования своих дипломатических миссий. При этом американская сторона рассчитывает получить со стороны российских властей «паритет по числу персонала», а также «взаимности в вопросе выдачи виз».

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