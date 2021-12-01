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МИД России анонсировал высылку сотрудников посольства США из Москвы

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Россию к 31 января 2022 года должны покинуть сотрудники посольства США, которые находятся в Москве более трех лет. Об этом сообщила в среду, 1 декабря, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы рассматриваем американское требование именно как высылку и намерены реагировать соответствующим образом. К 31 января 2022 года Россию должны покинуть сотрудники посольства США, которые находятся в Москве свыше трех лет», — сказала Захарова во время брифинга.

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Она подчеркнула, что подобное решение не является выбором российской стороны. По словам официального представителя МИД РФ, эту игру России навязали США.

«До 1 июля следующего года, если Вашингтон не откажется от трехлетнего правила и не пойдет на компромисс, еще уедут работники в общем количестве, соразмерном объявленной Госдепартаментом цифры россиян», — уточнила Захарова.

Ранее, 27 ноября, посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что 27 российских дипломатов с семьями вынужденно покинут США 30 января 2022 года. Еще столько же специалистов дипломатического представительства РФ уедут из страны через полгода — 30 июня.

29 ноября заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Джалина Портер заявила, что предстоящий в 2022 году отъезд более 50 российских дипломатов из США нельзя рассматривать как высылку или карательную меру. По ее словам, Соединенные Штаты предъявляют российским дипломатам якобы такие же требования, какие Россия предъявляет американским.

В тот же день замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что Россия ответит на высылку 27 дипломатов из США. По его словам, Соединенным Штатам стоит отказаться от подобной практики.

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