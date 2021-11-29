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Рябков пообещал ответ Москвы на высылку 27 российских дипломатов из США

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Москва ответит на высылку 27 российских дипломатов из США, запланированную на 30 января 2022 года. Об этом 29 ноября заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

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«Обязательно [ответим], и мы предупредили американцев, что во избежание дальнейшего сокращения персонала они должны остановиться», — сказал он журналистам.

По словам Рябкова, Соединенным Штатам стоит отказаться от подобной практики.

27 ноября посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что 27 российских дипломатов с семьями вынужденно покинут США 30 января. Еще столько же специалистов дипломатического представительства РФ уедут из страны через полгода — 30 июня.

30 октября официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о планах США выдворить еще 55 российских дипломатов. По ее словам, в американских диппредставительствах на территории России работает порядка 130 человек, в то время как в российской дипмиссии в Вашингтоне и двух генконсульствах в Нью-Йорке и Хьюстоне — менее 200.

12 октября стало известно, что дипломаты США и России договорились провести еще один раунд консультаций на тему функционирования своих дипломатических миссий. При этом американская сторона рассчитывает получить со стороны российских властей «паритет по числу персонала», а также «взаимности в вопросе выдачи виз».

5 октября американские сенаторы попросили американского лидера Джо Байдена выслать 300 дипломатов РФ в случае отказа Москвы расширить штат посольства Соединенных Штатов.

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