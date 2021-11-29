Рябков пообещал ответ Москвы на высылку 27 российских дипломатов из США
Москва ответит на высылку 27 российских дипломатов из США, запланированную на 30 января 2022 года. Об этом 29 ноября заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
«Обязательно [ответим], и мы предупредили американцев, что во избежание дальнейшего сокращения персонала они должны остановиться», — сказал он журналистам.
По словам Рябкова, Соединенным Штатам стоит отказаться от подобной практики.
27 ноября посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что 27 российских дипломатов с семьями вынужденно покинут США 30 января. Еще столько же специалистов дипломатического представительства РФ уедут из страны через полгода — 30 июня.
30 октября официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о планах США выдворить еще 55 российских дипломатов. По ее словам, в американских диппредставительствах на территории России работает порядка 130 человек, в то время как в российской дипмиссии в Вашингтоне и двух генконсульствах в Нью-Йорке и Хьюстоне — менее 200.
12 октября стало известно, что дипломаты США и России договорились провести еще один раунд консультаций на тему функционирования своих дипломатических миссий. При этом американская сторона рассчитывает получить со стороны российских властей «паритет по числу персонала», а также «взаимности в вопросе выдачи виз».
5 октября американские сенаторы попросили американского лидера Джо Байдена выслать 300 дипломатов РФ в случае отказа Москвы расширить штат посольства Соединенных Штатов.