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Захарова заявила о планах США выдворить еще 55 российских дипломатов

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Соединенные Штаты намерены выслать еще 55 российских дипломатов и административно-технических работников посольства и консульств, сообщила 29 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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Она пояснила, что в настоящий момент в американских диппредставительствах на территории России работают порядка 130 человек, тогда как в российской дипмиссии в Вашингтоне и двух генконсульствах в Нью-Йорке и Хьюстоне — менее 200.

«С учетом выдвинутых Вашингтоном требований о том, что еще 55 наших дипломатов и административно-технических работников должны покинуть США в ближайшие месяцы (а это по сути означает высылку), обстановка на дипломатическом фронте только усугубится», — приводит слова Захаровой сайт МИД РФ.

Ранее в пятницу официальный представитель российского МИДа призвала США остановить «маховик эскалации» и «начать предметный, честный и взаимоуважительный разговор».

27 октября Госдеп выразил опасения относительно того, что работа посольства США в России на фоне сокращения дипломатического персонала будет сведена только к выполнению технических функций. Отмечалось, что штат американского посольства в Москве сократился с 1200 человек в 2017 году до 120 по состоянию на октябрь 2021 года.

В этом же месяце американские сенаторы попросили президента США Джо Байдена выслать 300 дипломатов РФ в случае отказа Москвы расширить штат посольства Соединенных Штатов.

В свою очередь, в МИД России отметили, что таким предложением сенаторы добиваются закрытия американских дипучреждений в РФ. При этом такого количества дипломатов в Штатах у российской стороны нет, добавили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Решение о запрете на наем неграждан США на работу в американские дипмиссии было принято в связи с очередным витком дипломатического обострения между Россией и Вашингтоном. 15 апреля американский лидер Джо Байден ввел очередные антироссийские санкции. Кроме того, США выслали 10 российских дипломатов.

Москва ответила запуском процедуры по прекращению практики найма американскими диппредставительствами в стране россиян и граждан третьих стран. При этом в МИДе указали, что дипмиссии могут продолжить работу без проблем и восполнить нехватку сотрудников американскими гражданами.

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