В МИД РФ предложили США остановить «маховик эскалации»

Россия вновь предлагает США остановить «маховик эскалации». Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном в пятницу, 29 октября.

«Вновь предлагаем остановить маховик эскалации и начать предметный, честный и взаимоуважительный разговор по всем имеющимся «раздражителям» в двусторонних отношениях», — указано в заявлении.

Захарова подчеркнула, что Вашингтону предпочтительный для российской стороны вариант с выходом на полное встречное обнуление всех накопившихся в последние годы ограничений хорошо известен.

Вместе с тем официальный представитель российского внешнеполитического ведомства отметила, что за заявлениями властей США о приверженности нормализации работы диппредставительств с РФ нет намека на равноправные договоренности.

Ранее, 27 октября, стало известно об опасении государственного департамента относительно того, что работа посольства США в России на фоне сокращения дипломатического персонала будет сведена только к выполнению технических функций. По словам чиновника, имя которого не называлось, штат американского посольства в Москве сократился с 1200 человек в 2017 году до 120 по состоянию на октябрь 2021 года.

5 октября американские сенаторы попросили президента США Джо Байдена выслать 300 дипломатов РФ в случае отказа Москвы расширить штат посольства Соединенных Штатов. В свою очередь, в МИД России отметили, что таким предложением сенаторы добиваются закрытия американских дипучреждений в РФ. При этом такого количества дипломатов в Штатах у российской стороны нет, добавили в российском внешнеполитическом ведомстве.

12 октября стало известно, что дипломаты США и России договорились провести еще один раунд консультаций на тему функционирования своих дипломатических миссий. При этом американская сторона рассчитывает получить со стороны российских властей «паритет по числу персонала», а также «взаимности в вопросе выдачи виз».

7 сентября президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский рассказал «Известиям», что прогресса в нормализации отношений между Россией и США нет, для улучшения этой ситуации прежде всего необходимо вернуть дипломатическую собственность и наладить работу дипслужб.

Дипломатическое обострение между Россией и странами Запада произошло 15 апреля. Тогда американский лидер ввел очередные антироссийские санкции. Кроме того, США выслали 10 российских дипломатов. Москва ответила на это зеркально.

Помимо этого глава МИД России Сергей Лавров объявил о запуске процедуры по прекращению практики найма американскими диппредставительствами россиян и граждан третьих стран. В то же время в МИДе указали, что дипмиссии могут продолжить работу без проблем и восполнить нехватку сотрудников американскими гражданами.