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Россия сообщила о решении проблемы с получением виз США россиянами

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Россия намерена решить проблему с выдачей американских виз в посольстве США в Москве. Об этом в пятницу, 5 ноября, сообщил советник-посланник посольства РФ в Вашингтоне Сергей Кошелев.

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Советник отметил: решение вопроса возможно, и переговоры по визовой проблеме продолжаются. По его словам, российские дипломаты каждую неделю проводят консультации с представителями Госдепартамента США, сообщил Кошелев в эфире RTVI, запись беседы размещена на странице канала в YouTube.

Также, отвечая на вопрос журналиста, может ли Москва разрешить американскому посольству нанимать российских граждан, Кошелев подчеркнул, что «все варианты на столе переговоров».

Ранее, 21 октября, Госдеп США определил россиян как Homeless Nationalities — «бездомные нации». Обычно такое определение относится к категории заявителей, в странах которых консульского представительства США нет, или к государствам с нестабильной политической ситуацией. Через три дня в американском внешнеполитическом ведомстве заявили, что граждане России могут подать заявление на американскую визу в Варшаве.

12 октября дипломаты США и России договорились провести еще один раунд консультаций на тему функционирования своих дипломатических миссий. При этом американская сторона рассчитывает получить со стороны российских властей «паритет по числу персонала», а также «взаимность в вопросе выдачи виз».

В тот же день замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что прошедшая в Москве встреча с партнерами в МИД России была конструктивной.

Состоявшиеся переговоры прокомментировал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. По его словам, особого прогресса в вопросе функционирования дипмиссий России в США достигнуто не было. Кроме того, нельзя исключать и дальнейшего обострения в отношениях двух стран в данном контексте, отметил замминистра.

Российско-американские отношения пошли на новый виток обострения после того, как 15 апреля США ввели новые санкции в отношении России. В тот же день стало известно о высылке 10 сотрудников российской дипмиссии в Вашингтоне. 16 апреля Москва ввела ответные контрмеры.

30 апреля посольство США в России заявило о том, что прекращает выдачу неиммиграционных виз и виз для недипломатических поездок. Также американское посольство в Москве объявило о том, что с 12 мая сокращает количество оказываемых консульских услуг из-за решения Москвы о запрете найма иностранцев. Кроме того, будет сокращен штат сотрудников консульства на 75%.

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