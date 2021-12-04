Госдеп заявил о прогрессе в переговорах с Москвой о дипвизах

Россия и США за последние дни достигли прогресса по двусторонним вопросам, касающимся дипломатических виз. Об этом 3 декабря сообщил ТАСС представитель Госдепартамента.

«Функционирующее посольство имеет решающее значение для дипломатии, поэтому мы продолжаем тяжелую работу по решению этой проблемы. Это текущие вопросы, которыми мы продолжаем заниматься. В последние дни мы достигли прогресса по двусторонним вопросам и надеемся продолжать двигаться в этом направлении», — сказал он.

Также собеседник агенства отметил, что два государства должны иметь открытые каналы связи, особенно в период напряженности.

«Как мы уже говорили, дипломатия является единственным ответственным способом разрешения этого потенциального кризиса, с которым мы сталкиваемся в отношениях с Россией. Нам необходимо иметь открытые каналы связи, особенно в периоды возросшей напряженности», — сказал представитель Госдепартамента.

Дипломат полагает, что подход США поможет облегчить восстановление числа сотрудников дипломатических представительств, что необходимо для установления более стабильных и предсказуемых отношений с Россией.

«Подход Соединенных Штатов создает больший паритет в наших дипломатических миссиях, поскольку в обеих странах ротация персонала будет происходить с одинаковой частотой. Это поможет облегчить постепенное восстановление наших соответствующих дипломатических миссий, что будет необходимо для установления более стабильных и предсказуемых отношений с Россией», — сказал он.

Посольские войны между Россией и США начались в 2016 году. Президент США Барак Обама в канун Нового года, перед тем как покинуть пост, обвинил Россию во вмешательстве в американские выборы и выслал 35 российских дипломатов. Москва ответила симметрично. Далее последовали взаимные аресты недвижимости, закрытие диппредставительств, новые высылки дипломатов.

В марте 2021 года Россия отозвала своего посла из США Анатолия Антонова, улетел на родину и глава американской дипмиссии Джон Салливан. В апреле произошел новый виток охлаждения. Российские власти потребовали, чтобы американцы перестали нанимать на работу россиян и граждан третьих стран. Именно они принимали и обрабатывали документы на визу. Фактическая выдача американских виз в РФ остановилась.

3 ноября стало известно, что Москва предложила Вашингтону усилить дипломатическое присутствие в российской столице ради исправления ситуации с выдачей виз.

2 ноября посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов отметил небольшие позитивные сдвиги в российско-американских отношениях за прошедший год. Страны возобновили профессиональный диалог по стратегической стабильности и кибербезопасности.

31 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США исключительно по своей инициативе сокращали число сотрудников консульства в российской дипмиссии, провоцируя разрушение услуг по выдаче виз в РФ. По ее словам, посольство США не ведет активную работу ни на экономическом, ни на политическом, ни на гуманитарном направлении работы.

Представитель ведомства также сообщила о планах США выдворить еще 55 российских дипломатов. Она пояснила, что в настоящий момент в американских диппредставительствах на территории России работает порядка 130 человек, тогда как в российской дипмиссии в Вашингтоне и двух генконсульствах в Нью-Йорке и Хьюстоне — менее 200.

28 октября Захарова указала на то, что Москва готова к прагматичному, здоровому и нормальному диалогу с Вашингтоном, однако он должен основываться на правовой логике.