Антонов рассказал о позитивных сдвигах в отношениях России и США

В российско-американских отношениях за прошедший год наметились небольшие позитивные сдвиги. Об этом во вторник, 2 ноября, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов на открытии ежегодного заседания форума «Диалог Форт-Росс».

«За прошедший год в российско-американских отношениях наметились хоть и небольшие, но всё же позитивные сдвиги. Президент США Джо Байден согласился на наше предложение продлить на пять лет без каких-либо условий Договор о СНВ. В июне состоялся саммит лидеров двух стран в Женеве. Встреча была насыщенной и продуктивной», — приводятся его слова в Facebook посольства.

Как отметил Антонов, страны также возобновили профессиональный диалог по стратегической стабильности и кибербезопасности.

«Предотвращение гонки вооружений и сдержанность в киберконкуренции крайне важны для стабилизации двусторонних связей, недопущения перерастания напряженности в реальный кризис», — подчеркнул он.

Кроме того, сохраняется устойчивый диалог по линии советов безопасности и внешнеполитических ведомств. Стороны обсуждают проблемы климата, развития и защиты Арктики, а также продолжают торговые отношения, указал посол.

При этом он убежден, что это «лишь ростки на пути оздоровления наших отношений». По словам Антонова, в отношениях стран существует много проблем, поэтому необходима «большая работа по созданию фундамента для дальнейшего прогресса».

«Многое тянет отношения назад. Проблем предостаточно. Наши граждане испытывают визовые трудности. Не возвращена захваченная несколько лет назад российская дипсобственность, в том числе в Сан-Франциско. Вводятся новые санкции», — отметил он.

Российская сторона, в свою очередь, предлагает позитивную программу действий.

«В качестве первого шага считаем важным полностью «обнулить» на взаимной основе все ограничения на дипломатическое присутствие друг друга», — добавил дипломат.

31 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США исключительно по своей инициативе сокращали число сотрудников консульства в российской дипмиссии, провоцируя разрушение услуг по выдаче виз в РФ. По ее словам, посольство США не ведет активную работу ни на экономическом, ни на политическом, ни на гуманитарном направлении работы.

Представитель ведомства также сообщила о планах США выдворить еще 55 российских дипломатов. Она пояснила, что в настоящий момент в американских диппредставительствах на территории России работает порядка 130 человек, тогда как в российской дипмиссии в Вашингтоне и двух генконсульствах в Нью-Йорке и Хьюстоне — менее 200.

28 октября Захарова указала на то, что Москва готова к прагматичному, здоровому и нормальному диалогу с Вашингтоном, однако он должен основываться на правовой логике.

Днем ранее российский сенатор Алексей Пушков предположил, что США планируют прекратить дипломатические связи с Россией. Также, по его словам, страна продолжает курс двойной враждебности — и по отношению к России, и по отношению к Китаю.

В этом же месяце американские сенаторы попросили президента США Джо Байдена выслать 300 дипломатов РФ в случае отказа Москвы расширить штат посольства Соединенных Штатов.

В свою очередь, в МИД России отметили, что таким предложением сенаторы добиваются закрытия американских дипучреждений в РФ. При этом такого количества дипломатов в Штатах у российской стороны нет, добавили в российском внешнеполитическом ведомстве.