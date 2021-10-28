В РФ заявили о готовности к нормальному и прагматичному диалогу с США
Москва готова к прагматичному, здоровому и нормальному диалогу с Вашингтоном, однако он должен основываться на правовой логике. Об этом 28 октября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Недопустимо, чтобы переговорный процесс базировался на принципе, «когда одному выгодно, все остальные должны принять предусловие», отметила Захарова.
13 октября президент России Владимир Путин назвал отношения с американским коллегой Джо Байденом рабочими и устойчивыми.
Российский сенатор Алексей Пушков 27 сентября предположил, что США планируют прекратить дипломатические связи с Россией. Также, по его словам, страна продолжает курс двойной враждебности — и по отношению к России, и по отношению к Китаю.
21 августа Захарова заявила о нежелании США выстраивать партнерские отношения с РФ. Комментируя введение очередного пакета американских санкций против российского газопровода «Северный поток – 2», дипломат сказала, что такие враждебные действия администрации Джо Байдена — символ отсутствия политической воли США.
По словам Захаровой, санкции в отношении России вводятся на фоне крупнейшего для США «внешнеполитического провала» в Афганистане.