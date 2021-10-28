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В РФ заявили о готовности к нормальному и прагматичному диалогу с США
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В РФ заявили о готовности к нормальному и прагматичному диалогу с США

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Москва готова к прагматичному, здоровому и нормальному диалогу с Вашингтоном, однако он должен основываться на правовой логике. Об этом 28 октября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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Недопустимо, чтобы переговорный процесс базировался на принципе, «когда одному выгодно, все остальные должны принять предусловие», отметила Захарова.

13 октября президент России Владимир Путин назвал отношения с американским коллегой Джо Байденом рабочими и устойчивыми.

Российский сенатор Алексей Пушков 27 сентября предположил, что США планируют прекратить дипломатические связи с Россией. Также, по его словам, страна продолжает курс двойной враждебности — и по отношению к России, и по отношению к Китаю.

21 августа Захарова заявила о нежелании США выстраивать партнерские отношения с РФ. Комментируя введение очередного пакета американских санкций против российского газопровода «Северный поток – 2», дипломат сказала, что такие враждебные действия администрации Джо Байдена — символ отсутствия политической воли США.

По словам Захаровой, санкции в отношении России вводятся на фоне крупнейшего для США «внешнеполитического провала» в Афганистане.

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