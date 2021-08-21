Захарова заявила о нежелании США выстраивать партнерские отношения с РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила 21 августа, что Москва рассматривает очередные антироссийские санкции США как нежелание выстраивать двусторонние отношения на партнерской основе.

«Рассматриваем такие враждебные действия администрации Джо Байдена как продиктованные отсутствием политической воли и нежеланием выстраивать российско-американские отношения на партнерской основе», — приводит ее слова пресс-служба российского МИДа.

Как отметила Захарова, Вашингтон «вводит под надуманными предлогами новые санкции против России», хотя «в нынешнее непростое время» странам необходимо расширить взаимодействие и кооперацию по международным вопросам.

По ее словам, санкции в отношении России вводятся на фоне крупнейшего для США «внешнеполитического провала» в Афганистане.

Дипломат также подчеркнула, что действия США выглядят «жалко и обреченно».

20 августа госсекретарь Энтони Блинкен сообщил, что США ввели санкции против двух россиян и одного судна РФ, связанных со строительством газопровода «Северный поток – 2». По его словам, указанное судно, а также еще один российский корабль, участвующие в строительстве СП-2, «будут идентифицированы как заблокированная собственность одного из перечисленных лиц».

В свою очередь, посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что действия США против «Северного потока – 2» нарушают международное право и противоречат принципу свободных рыночных отношений. По его словам, Соединенные Штаты продолжают слепо следовать курсу на дальнейший подрыв отношений с Россией и не думают о последствиях.

В тот же день президент России Владимир Путин обсудил с канцлером ФРГ Ангелой Меркель СП-2 и заключенные по проекту договоренности с США. Кроме того, российский лидер рассказал, что строительство трубопровода близится к завершению — осталось 15 км по морю.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина. Последняя опасается остановки транзита российского газа через свою территорию.