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Захарова заявила о нежелании США выстраивать партнерские отношения с РФ

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила 21 августа, что Москва рассматривает очередные антироссийские санкции США как нежелание выстраивать двусторонние отношения на партнерской основе.

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«Рассматриваем такие враждебные действия администрации Джо Байдена как продиктованные отсутствием политической воли и нежеланием выстраивать российско-американские отношения на партнерской основе», — приводит ее слова пресс-служба российского МИДа.

Как отметила Захарова, Вашингтон «вводит под надуманными предлогами новые санкции против России», хотя «в нынешнее непростое время» странам необходимо расширить взаимодействие и кооперацию по международным вопросам.

По ее словам, санкции в отношении России вводятся на фоне крупнейшего для США «внешнеполитического провала» в Афганистане.

Дипломат также подчеркнула, что действия США выглядят «жалко и обреченно».

20 августа госсекретарь Энтони Блинкен сообщил, что США ввели санкции против двух россиян и одного судна РФ, связанных со строительством газопровода «Северный поток – 2». По его словам, указанное судно, а также еще один российский корабль, участвующие в строительстве СП-2, «будут идентифицированы как заблокированная собственность одного из перечисленных лиц».

В свою очередь, посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что действия США против «Северного потока – 2» нарушают международное право и противоречат принципу свободных рыночных отношений. По его словам, Соединенные Штаты продолжают слепо следовать курсу на дальнейший подрыв отношений с Россией и не думают о последствиях.

В тот же день президент России Владимир Путин обсудил с канцлером ФРГ Ангелой Меркель СП-2 и заключенные по проекту договоренности с США. Кроме того, российский лидер рассказал, что строительство трубопровода близится к завершению — осталось 15 км по морю.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина. Последняя опасается остановки транзита российского газа через свою территорию.

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