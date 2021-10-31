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Захарова назвала причину разрушения консульских услуг с США

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Соединенные Штаты исключительно по своей инициативе сокращали число сотрудников консульства в российской дипмиссии, провоцируя разрушение услуг по выдаче виз в РФ. Об этом заявила в субботу, 30 октября, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«То, что США сокращали численность их дипломатического состава именно на направлении выдачи виз, — это исключительно и только ответственность, прерогатива и право самих США», — сказала она в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

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Захарова отметила, причина сокращения штаба именно на этом направлении в том, что «все идет к разрушению консульских услуг США, которые они оказывали на территории нашей страны».

«Они говорили, что они перераспределяют людей и берут их с консульского направления, отправляют на другие направления и поэтому не могут выдавать россиянам визы. Это же ерунда по одной простой причине: других направлений, которые у них активно бы работали, просто нет», — выразила мнение дипломат.

При этом, по ее словам, посольство Соединенных Штатов не ведет активную работу ни на экономическом, ни на политическом, ни на гуманитарном направлениях работы, причем последнее тесно связано с выдачей виз студентам и организованным группам.

Ранее в этот день Захарова заявила о планах США выдворить еще 55 российских дипломатов. Она пояснила, что в настоящий момент в американских диппредставительствах на территории России работают порядка 130 человек, тогда как в российской дипмиссии в Вашингтоне и двух генконсульствах в Нью-Йорке и Хьюстоне — менее 200.

27 октября Госдеп выразил опасения относительно того, что работа посольства США в России на фоне сокращения дипломатического персонала будет сведена только к выполнению технических функций. Отмечалось, что штат американского посольства в Москве сократился с 1200 человек в 2017 году до 120 по состоянию на октябрь 2021 года.

В этом же месяце американские сенаторы попросили президента США Джо Байдена выслать 300 дипломатов РФ в случае отказа Москвы расширить штат посольства Соединенных Штатов.

В свою очередь, в МИД России отметили, что таким предложением сенаторы добиваются закрытия американских дипучреждений в РФ. При этом такого количества дипломатов в Штатах у российской стороны нет, добавили в российском внешнеполитическом ведомстве.

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