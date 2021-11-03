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Россия предложила США «усилить свое присутствие» в Москве ради виз

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Москва предложила Вашингтону усилить дипломатическое присутствие в российской столице ради исправления ситуации с выдачей виз. Об этом в ходе онлайн-форума «Диалог Форт-Росс» сообщил замглавы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков 2 ноября.

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Пока посольство не оказывает даже базовые консульские услуги, включая выдачу виз.

«От россиян требуется буквально выехать за границу, чтобы обратиться за американской визой. Это совершенно нетерпимая ситуация, и мы приглашаем и призываем американскую сторону усилить посольство в Москве и направить сотрудников, чтобы как-то нормализовать оказание консульских услуг в Москве», — приводит слова дипломата ТАСС.

Ранее 2 ноября посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов отметил небольшие позитивные сдвиги в российско-американских отношениях за прошедший год. Страны возобновили профессиональный диалог по стратегической стабильности и кибербезопасности.

31 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США исключительно по своей инициативе сокращали число сотрудников консульства в российской дипмиссии, провоцируя разрушение услуг по выдаче виз в РФ. По ее словам, посольство США не ведет активную работу ни на экономическом, ни на политическом, ни на гуманитарном направлении работы.

Представитель ведомства также сообщила о планах США выдворить еще 55 российских дипломатов. Она пояснила, что в настоящий момент в американских диппредставительствах на территории России работает порядка 130 человек, тогда как в российской дипмиссии в Вашингтоне и двух генконсульствах в Нью-Йорке и Хьюстоне — менее 200.

28 октября Захарова указала на то, что Москва готова к прагматичному, здоровому и нормальному диалогу с Вашингтоном, однако он должен основываться на правовой логике.

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