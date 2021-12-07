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Генконсул РФ заявил о позитивных сдвигах в диалоге с США по визам

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В переговорах между США и РФ по нормализации выдачи дипломатических виз наметились позитивные тенденции. Об этом 6 декабря заявил «РИА Новости» генеральный консул России в Хьюстоне Александр Захаров.

По его словам, в данном вопросе Москва может надеяться на более крупные и значимые результаты.

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«Я хотел бы сказать, что в последний месяц наметились позитивные тенденции. Мы надеемся, что это приведет к каким-то более значимым и более крупным результатам», — сказал Захаров во время 23-го Мирового нефтяного конгресса в Техасе.

По его словам, позитивных подвижек удалось добиться благодаря переговорам с участием российского МИДа в Вене.

Кроме того, как рассказал представитель российской дипмиссии, в связи с отъездом многих российских дипломатов из США объем работы для оставшихся сотрудников генконсульства РФ в Хьюстоне значительно увеличился.

«Сейчас нам приходится вести работу с 13 штатами. Это огромное население, большое число наших соотечественников, большой объем задач, которые стоят перед нами. Мы стараемся справляться», — добавил высокопоставленный российский дипломат.

5 декабря посол США в России Джон Салливан заявил, что Соединенные Штаты не могут увеличить дипломатическое присутствие в России, поскольку американским дипломатам не выдают российские визы. По его словам, сложившуюся ситуацию можно охарактеризовать как «визовый тупик».

До этого, 3 декабря, представитель Госдепартамента США заявил, что Россия и Соединенные Штаты за последние дни достигли прогресса по двусторонним вопросам, касающимся дипломатических виз. Он подчеркнул, что дипломатия является единственным ответственным способом разрешения потенциального кризиса, поэтому необходимо иметь открытые каналы связи между двумя государствами.

1 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что страну к 31 января 2022 года должны покинуть сотрудники посольства США, которые находятся в Москве более трех лет. Она подчеркнула, что подобное решение не является выбором российской стороны.

27 ноября российский посол в США Анатолий Антонов сообщил, что 27 российских дипломатов с семьями вынужденно покинут США 30 января 2022 года. Еще столько же специалистов дипломатического представительства РФ уедут из страны через полгода — 30 июня.

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