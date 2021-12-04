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Гинцбург призвал быстрее вводить QR-коды на федеральном уровне

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Необходимо как можно быстрее ввести систему QR-кодов о прививке от COVID-19 в РФ на федеральном уровне. Об этом в субботу, 4 декабря, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

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«Я всегда настаиваю, что необходимо наиболее быстро не только вводить QR-коды, а с их помощью жестко разграничивать возможности общения вакцинированных и невакцинированных», — сказал он в эфире телеканала НТВ.

Гинцбург также напомнил о необходимости соблюдения мер эпидемиологической безопасности, в частности, о ношении масок.

«Маска в первую очередь защищает от тех людей, которые не вакцинированы, которые не обладают защитными антителами. А ношение масок вакцинированным дает возможность предотвратить передачу возбудителя от того человека, который вакцинирован и который не знает, что он носитель, тем людям, которые не вакцинированы», — заключил он.

24 ноября стало известно, что Госдума 16 декабря может рассмотреть законопроекты о введении QR-кодов в общественных местах и на транспорте.

12 ноября правительство направило в Госдуму два законопроекта о QR-кодах. Один из них регулирует порядок использования QR-кодов на железнодорожном и авиатранспорте. Второй предполагает, что граждане смогут посещать магазины, места общепита и мероприятия при наличии QR-кода о вакцинации, документа о медотводе или о перенесенном COVID-19.

Однако Союз агентств делового туризма (САД) попросил правительство освободить отрасль от QR-кодов. В правительство РФ было направлено письмо с просьбой не вводить QR-коды при покупке билетов на поезда и самолеты.

В тот же день Гинцбург спрогнозировал положительный эффект от введения QR-кодов в транспорте, кафе и магазинах. Он добавил, что это также положительно повлияет на уровень вакцинации.

В России проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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