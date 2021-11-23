Турбизнес попросил власти отказаться от QR-кодов при покупке билетов

Союз агентств делового туризма (САД) 22 ноября направил в правительство РФ письмо с просьбой не вводить требование QR-кодов при покупке билетов на поезда и самолеты, узнали «Известия».

12 ноября правительство внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий в том числе доступ на междугородние и международные рейсы на поездах и самолетах по QR-кодам. Нынешняя редакция документа предполагает, что код будут запрашивать как на этапе регистрации на рейс, так и при покупке билета.

Очевидно, что законопроект направлен на противодействие распространению COVID-19, но вместе с тем он предусматривает фактический запрет на осуществление предварительного бронирования и оформления авиа- и железнодорожных билетов пассажирам, не предъявившим QR-код, сказано в обращении бизнеса. Эта мера может помешать гражданам планировать свои поездки и график вакцинации, уверены авторы письма.

В САД предложили использовать мировой опыт и не допускать к перевозке граждан без QR-кодов, но билеты продавать свободно.

Аналогичное письмо в адрес председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгения Москвичёва ранее направила и Ассоциация агентств воздушного транспорта (ААВТ).

«Проблема в том, что у многих россиян, кто сделал прививки давно, QR-коды вскоре перестанут действовать. А согласно предложенным в законодательство изменениям, билет можно будет купить только в рамках дат, в которые QR-код еще будет действовать. Условно, если у человека его действие заканчивается в феврале, а он прямо сейчас хочет купить билеты на майские праздники, осуществить это не получится», — рассказал «Известиям» вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ), член правления ААВТ Дмитрий Горин.

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Кодный вопрос: турбизнес попросил не вводить QR при покупке билетов