США призвали Украину проявить сдержанность в отношениях с Россией

Власти США непоколебимы в вопросе поддержки суверенитета Украины, но призывают Киев проявить сдержанность в отношениях с Москвой. С таким заявлением в среду, 1 декабря, выступил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен.

«США по-прежнему непоколебимы в вопросе поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины, а также привержены нашему партнерству в области безопасности с Украиной. <...> Мы также призываем Украину продолжать проявлять сдержанность», — подчеркнул он в ходе пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран НАТО.

По словам Блинкена, Россия якобы готовит планы по дестабилизации Украины изнутри, в том числе с помощью военных операций.

«Мы глубоко обеспокоены свидетельствами того, что Россия подготовила планы значительных агрессивных шагов в отношении Украины. Эти планы включают в себя усилия, направленные на дестабилизацию Украины изнутри, а также широкомасштабные военные операции», — заявил госсекретарь.

Ранее в этот день спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала ложью и «грязной политикой» утверждения о якобы намерении России напасть на Украину.

Также в среду генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс защищает Украину от России и регулярно снабжает Киев разведданными, однако, не являясь членом НАТО, страна не может рассчитывать на гарантии безопасности и коллективную оборону со стороны альянса.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в свою очередь подчеркнул, что НАТО пытается втянуть Украину «на свою орбиту» и превратить ее в «антиРоссию».

28 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что истерика, нагнетаемая англосаксонскими и украинскими СМИ, а также президентом Украины Владимиром Зеленским, является неприемлемой. По словам представителя Кремля, слова якобы о планируемом Россией нападении абсолютно беспочвенны.

22 ноября постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что никакой напряженности на границе РФ с Украиной нет, российские войска осуществляют передвижения на своей территории.

Ранее в ряде западных СМИ заявили о якобы возможном российском «вторжении». Украинский политолог Михаил Погребинский назвал такие утверждения фейком или политической игрой. Эксперт посчитал, что задача подобного заявления — настроить на нужный лад украинцев и европейских партнеров по НАТО.