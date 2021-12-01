Прямой эфир
Мир
Лукашенко рассказал о просьбе украинских военных к РФ спасти Крым от НАТО
Мир
Генсек НАТО рассказал о возможном введении новых санкций против РФ
Происшествия
В США мужчина с ножом ранил двух полицейских
Общество
В Липецкой области ввели обязательную вакцинацию для студентов и пожилых
Мир
Китайские биологи нашли нейтрализующее все штаммы COVID-19 антитело
Общество
В Московском тренинговом центре провели обыски по делу о доведении до суицида
Мир
В ЛНР подтвердили данные о 125 тыс. военных Украины в Донбассе
Мир
Из-за «Омикрон»-штамма все въезжающие в Эстонию будут заполнять анкету
Общество
Врач предупредила об опасности моркови для некоторых людей
Мир
Врач из ЮАР рассказал об отличиях течения COVID-19 при «Омикроне» и «Дельте»

В НАТО заявили об отсутствии гарантий безопасности для Украины

Генсек НАТО: Украина не может рассчитывать на коллективную оборону альянса
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украина, не являясь членом Североатлантического альянса (НАТО), не может рассчитывать на гарантии безопасности и коллективную оборону со стороны альянса. Об этом в среду, 1 декабря, заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.

Трудно быть членом: почему Украину не принимают в НАТО
Офису Зеленского пришлось исправлять сообщение о переговорах с Байденом

«Необходимо различать партнеров и членов альянса. Украина как ценный партнер НАТО может рассчитывать на нашу всестороннюю поддержку, тогда как в отношении членов альянса речь (в случае угрозы. — Ред.) идет о гарантиях безопасности и коллективной обороне», — отметил он на пресс-конференции по итогам двухдневной встречи министров в Риге.

Ранее в среду Столтенберг заявил, что альянс защищает Украину от России и хорошо справляется с любой задачей. Он также указал, что альянс регулярно снабжает Киев разведданными. Глава МИД РФ Сергей Лавров, в свою очередь, подчеркнул, что НАТО пытается втянуть Украину «на свою орбиту» и превратить ее в «анти-Россию».

30 ноября генсек НАТО сообщил, что для решения о членстве Украины в НАТО нужен консенсус союзников. Он подчеркнул, что альянс поддерживает Украину на пути к НАТО и евроатлантической интеграции.

Ранее, 22 октября, министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба заявил, что членство Украины в ЕС и НАТО — вопрос времени. По его словам, страна активно движется к вступлению в альянс, реализуя при этом направление политики, определяемое конституцией, и стратегию внешнеполитических действий.

Днем ранее российский сенатор Алексей Пушков указал на то, что прием Украины в НАТО означал бы готовность альянса к войне с Россией. По его словам, в этом случае отношения РФ и НАТО могут стать еще хуже и даже катастрофичными.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021