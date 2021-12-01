В НАТО заявили об отсутствии гарантий безопасности для Украины

Украина, не являясь членом Североатлантического альянса (НАТО), не может рассчитывать на гарантии безопасности и коллективную оборону со стороны альянса. Об этом в среду, 1 декабря, заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.

«Необходимо различать партнеров и членов альянса. Украина как ценный партнер НАТО может рассчитывать на нашу всестороннюю поддержку, тогда как в отношении членов альянса речь (в случае угрозы. — Ред.) идет о гарантиях безопасности и коллективной обороне», — отметил он на пресс-конференции по итогам двухдневной встречи министров в Риге.

Ранее в среду Столтенберг заявил, что альянс защищает Украину от России и хорошо справляется с любой задачей. Он также указал, что альянс регулярно снабжает Киев разведданными. Глава МИД РФ Сергей Лавров, в свою очередь, подчеркнул, что НАТО пытается втянуть Украину «на свою орбиту» и превратить ее в «анти-Россию».

30 ноября генсек НАТО сообщил, что для решения о членстве Украины в НАТО нужен консенсус союзников. Он подчеркнул, что альянс поддерживает Украину на пути к НАТО и евроатлантической интеграции.

Ранее, 22 октября, министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба заявил, что членство Украины в ЕС и НАТО — вопрос времени. По его словам, страна активно движется к вступлению в альянс, реализуя при этом направление политики, определяемое конституцией, и стратегию внешнеполитических действий.

Днем ранее российский сенатор Алексей Пушков указал на то, что прием Украины в НАТО означал бы готовность альянса к войне с Россией. По его словам, в этом случае отношения РФ и НАТО могут стать еще хуже и даже катастрофичными.