Столтенберг заявил о праве Украины на членство в НАТО

Для решения о членстве Украины в Североатлантическом альянсе (НАТО) нужен консенсус союзников. И Россия в этот процесс вмешаться не может, заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг 30 ноября после первого дня заседания глав внешнеполитических ведомств стран НАТО в Риге.

«Мы поддерживаем Украину на пути к НАТО, евроатлантической интеграции, поддерживаем ее реформы, борьбу с коррупцией, усиление системы обороны и безопасности. Необходимо соответствовать стандартам НАТО. Это должно быть решение 30 государств-членов, необходим консенсус на расширение альянса», — сказал генсек НАТО в ходе пресс-конференции.

Столтенберг подчеркнул, что Украина — суверенное и независимое государство, никто не может вмешиваться в этот вопрос, который могут решать только Украина и страны НАТО.

Ранее в этот день главы МИД стран НАТО выступили за диалог с Россией, назвав его жизненно необходимым. Об этом также высказался генсек альянса Столтенберг на пресс-конференции по итогам первого дня заседания министров иностранных дел стран — участниц НАТО в Риге.

Он уточнил, что обсуждался комбинированный подход к отношениям с Россией, который сочетает сдерживание, где это необходимо, и открытость к диалогу.

28 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что истерика, нагнетаемая СМИ, а также президентом Украины Владимиром Зеленским, является неприемлемой. По словам представителя Кремля, слова о якобы планируемом РФ нападении абсолютно беспочвенны.