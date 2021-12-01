Лавров заявил о попытках НАТО втянуть Украину в «свою орбиту»

НАТО пытается втянуть Украину «на свою орбиту» и превратить ее в «антиРоссию». Об этом, выступая в Совете Федерации 1 декабря, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«К сожалению, ситуация серьезно осложняется откровенно деструктивной линией государств НАТО, которые стремятся затащить Украину на свою орбиту, чтобы превратить ее, как выразился президент, в «антиРоссию», — сказал дипломат.

Ранее в среду генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс защищает Украину от России и хорошо справляется с любой задачей. Он также указал, что альянс регулярно снабжает Украину разведданными.

В этот же день президент Владимир Путин напомнил, что страна в состоянии ответить на возможное появление угрожающих Москве ударных комплексов у российских границ, и призвал к здравомыслию в диалоге с РФ.

Комментируя реплику главы государства, сенатор Пушков призвал Киев, Брюссель и Вашингтон отнестись к словам российского лидера «очень серьезно».

30 ноября глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Запад давно пытается спровоцировать Украину на антироссийские действия. Примером этого является втягивание стран постсоветского пространства в НАТО.

23 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слухи о военных планах Кремля в отношении соседних государств, заявил, что РФ не собирается нападать на Украину и не вынашивает агрессивных планов. Он отметил, что агрессивные действия планирует Украина против Донбасса — самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.