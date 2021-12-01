Генсек НАТО указал на защиту альянсом Киева от Москвы

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на встрече глав МИД стран-членов НАТО в Риге заявил, что НАТО защищает Киев от России и хорошо справляется с любой задачей. Он уточнил, что альянс регулярно снабжает Украину разведданными, передает телеканал «Известия».

«Ситуация c Украиной остается изменчивой и непредсказуемой, нет никакого четкого понимания по возможным действиям России, при этом мы видим необычное и существенное наращивание российского военного присутствия у границы, которое необоснованно. Ранее Россия уже применяла силу против Украины и других соседей. Сегодня министры обсуждали сложившуюся ситуацию. Мы остаемся едины в своем стремлении сдержать любые потенциальные агрессивные шаги России, мы призываем ее к открытости, снижению напряжения. За любую агрессию против Украины в будущем России придется заплатить высокую цену. Это приведет к тяжелым политическим и экономическим последствиям для России», — указал Столтенберг.

Расположение ВС РФ в сотнях километров от границ Украины НАТО как и прежде не смутило. При этом на встрече в Риге Столтенберг заявил о желании диалога с Россией. Кроме угрозы от России, главными темами генсек назвал конфликт на востоке Украины, ситуацию на польско-белорусской границе, а также лидирующую роль НАТО в контроле вооружений.

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