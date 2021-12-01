Прямой эфир
Политика
Путин проведет ежегодную пресс-конференцию 23 декабря
Мир
Матвиенко назвала ложью утверждения о планах России напасть на Украину
Экономика
Совфед одобрил федеральный бюджет на 2022-2024 годы
Общество
В России за сутки выявили 32 837 новых случаев COVID-19
Мир
Кремль заявил о беспрецедентном давлении на Минск со стороны Запада
Мир
Путин предложил начать переговоры о нерасширении НАТО на восток
Армия
Шойгу анонсировал скорую передачу ВМФ подлодок «Князь Олег» и «Новосибирск»
Мир
В Кремле отреагировали на военные учения НАТО у российских границ
Экономика
Матвиенко назвала попытки США противодействовать СП-2 трагикомедией
Политика
В Совфеде оценили слова Зеленского о способе решения конфликта в Донбассе

Матвиенко назвала ложью утверждения о планах России напасть на Украину

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко 1 декабря заявила, что Россия не будет нападать на Украину. Она назвала подобные утверждения ложью.

Ход копьем: использует ли Киев на востоке страны импортное оружие
Зачем Украина направляет все новые силы к границе

«Надо, чтобы, главное, граждане Украины были спокойны: Россия не собиралась, не собирается и не будет нападать на Украину. Никаких оснований для подобных утверждений нет. Это ложь, это вранье, это грязная политика», — сказала Матвиенко журналистам.

28 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что истерика, нагнетаемая англосаксонскими и украинскими СМИ, а также президентом Украины Владимиром Зеленским, является неприемлемой. По словам представителя Кремля, слова якобы о планируемом Россией нападении абсолютно беспочвенны.

27 ноября генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию снизить «напряженность» на границе с Украиной. Он добавил, что альянс остается начеку и внимательно следит за ситуацией на украинской границе.

Ранее в ряде западных СМИ заявили о якобы возможном российском «вторжении». В частности, 22 ноября американское агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что, по мнению разведки США, Россия якобы может планировать нападение на Украину в начале 2022 года и провести его с трех направлений, в том числе через Белоруссию.

20 ноября телеканал CBS News со ссылкой на источники заверил, что якобы такая угроза нарастает с приближением холодов.

Глава разведуправления министерства обороны Украины Кирилл Буданов также сообщал о подобных планах. В ответ на его слова украинский политолог Михаил Погребинский заявил, что это фейк или политическая игра. Эксперт посчитал, что задача подобного заявления — настроить на нужный лад украинцев и европейских партнеров по НАТО.

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что никакой напряженности на границе РФ с Украиной нет, российские войска осуществляют передвижения на своей территории.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021