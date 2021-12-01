Матвиенко назвала ложью утверждения о планах России напасть на Украину

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко 1 декабря заявила, что Россия не будет нападать на Украину. Она назвала подобные утверждения ложью.

«Надо, чтобы, главное, граждане Украины были спокойны: Россия не собиралась, не собирается и не будет нападать на Украину. Никаких оснований для подобных утверждений нет. Это ложь, это вранье, это грязная политика», — сказала Матвиенко журналистам.

28 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что истерика, нагнетаемая англосаксонскими и украинскими СМИ, а также президентом Украины Владимиром Зеленским, является неприемлемой. По словам представителя Кремля, слова якобы о планируемом Россией нападении абсолютно беспочвенны.

27 ноября генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию снизить «напряженность» на границе с Украиной. Он добавил, что альянс остается начеку и внимательно следит за ситуацией на украинской границе.

Ранее в ряде западных СМИ заявили о якобы возможном российском «вторжении». В частности, 22 ноября американское агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что, по мнению разведки США, Россия якобы может планировать нападение на Украину в начале 2022 года и провести его с трех направлений, в том числе через Белоруссию.

20 ноября телеканал CBS News со ссылкой на источники заверил, что якобы такая угроза нарастает с приближением холодов.

Глава разведуправления министерства обороны Украины Кирилл Буданов также сообщал о подобных планах. В ответ на его слова украинский политолог Михаил Погребинский заявил, что это фейк или политическая игра. Эксперт посчитал, что задача подобного заявления — настроить на нужный лад украинцев и европейских партнеров по НАТО.

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что никакой напряженности на границе РФ с Украиной нет, российские войска осуществляют передвижения на своей территории.