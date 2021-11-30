Попова заявила об отсутствии в РФ случаев заболевания из-за штамма «Омикрон»

В России не выявлено случаев заболевания из-за штамма коронавируса «Омикрон». Об этом 30 ноября заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«С момента появления первой информации о появлении нового варианта возбудителя мы еще раз проанализировали всю свою базу — это 43 142 последовательности, и образцов, которые содержат мутацию по типовому набору «Омикрон», на сегодняшний день в РФ не выявлено», — сказала она на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве РФ.

Кроме того, Попова рассказала, что в России разработали тест для выявления нового штамма. Она пояснила, что тест-система позволяет не только подтвердить диагноз, но и определить принадлежность образца коронавируса к новому штамму.

Ранее во вторник глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил о планах адаптировать российскую вакцину «Спутник V» под новый вариант COVID-19. По его словам, то же самое сделали и для предыдущих штаммов коронавируса. Как добавил Гинцбург, сокращать срок ревакцинации для «Спутника V» из-за нового штамма не придется.

29 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал, что весь мир и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пытаются понять, насколько новый штамм коронавируса «Омикрон» опасен. Дальнейшие шаги российских властей, по его словам, будут зависеть от тех выводов, которые сделают ученые о заразности штамма и его последствиях.

О распространении нового штамма COVID-19 сообщили 24 ноября британские ученые. По данным издания Daily Mail, указанная мутация потенциально более опасна, чем остальные варианты вируса.

Власти России призывают граждан вакцинироваться для того, чтобы обезопасить здоровье и позаботиться о близких. Россиян прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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