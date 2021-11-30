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Вакцину «Спутник V» адаптируют под «Омикрон»-штамм коронавируса

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НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи не начал разрабатывать новую вакцину против штамма коронавируса «Омикрон», планируется адаптировать препарат «Спутник V» под новый вариант. Об этом 30 ноября заявил директор учреждения Александр Гинцбург.

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По его словам, то же самое сделали и для предыдущих вариантов COVID-19. Все препараты хранятся в холодильниках центра.

«Когда новый штамм появляется, мы всегда последовательность синтезируем, вставляем ее в аденовирусный вектор и храним в холодильнике. Это только синтезирование, сколько штаммов было, столько мы и делали это», — цитирует специалиста «РИА Новости».

Как добавил Гинцбург, сокращать срок ревакцинации для «Спутника V» из-за нового штамма не придется. Препарат дает больший спектр антител, чем другие вакцины, а антиген вряд ли резко изменится, объяснил он.

Ранее во вторник в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) заявили, что исследование эффективности «Спутника V» против «Омикрон»-штамма займет три недели.

Накануне во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отметили, что на 29 ноября в мире не зарегистрировано ни одного случая смерти у пациента с выявленным штаммом коронавируса «Омикрон».

О распространении нового штамма COVID-19 сообщили 24 ноября британские ученые. По данным издания Daily Mail, указанная мутация потенциально более опасна, чем остальные варианты вируса.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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