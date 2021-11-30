Вакцину «Спутник V» адаптируют под «Омикрон»-штамм коронавируса

НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи не начал разрабатывать новую вакцину против штамма коронавируса «Омикрон», планируется адаптировать препарат «Спутник V» под новый вариант. Об этом 30 ноября заявил директор учреждения Александр Гинцбург.

По его словам, то же самое сделали и для предыдущих вариантов COVID-19. Все препараты хранятся в холодильниках центра.

«Когда новый штамм появляется, мы всегда последовательность синтезируем, вставляем ее в аденовирусный вектор и храним в холодильнике. Это только синтезирование, сколько штаммов было, столько мы и делали это», — цитирует специалиста «РИА Новости».

Как добавил Гинцбург, сокращать срок ревакцинации для «Спутника V» из-за нового штамма не придется. Препарат дает больший спектр антител, чем другие вакцины, а антиген вряд ли резко изменится, объяснил он.

Ранее во вторник в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) заявили, что исследование эффективности «Спутника V» против «Омикрон»-штамма займет три недели.

Накануне во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отметили, что на 29 ноября в мире не зарегистрировано ни одного случая смерти у пациента с выявленным штаммом коронавируса «Омикрон».

О распространении нового штамма COVID-19 сообщили 24 ноября британские ученые. По данным издания Daily Mail, указанная мутация потенциально более опасна, чем остальные варианты вируса.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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