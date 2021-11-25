В Санкт-Петербурге продлили COVID-ограничения до 31 января

Ограничения, действующие в Санкт-Петербурге из-за пандемии коронавируса, продлеваются до 31 января 2022 года. Соответствующее постановление в четверг, 25 ноября, подписал губернатор города Александр Беглов.

Документ предписывает исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга «подготовить предложения по введению с 27 декабря по 9 января дополнительных запретов и ограничений, в том числе связанных с деятельностью объектов, предназначенных для развлечения и досуга, объектов общественного питания, розничной торговли, театров, цирков, концертных залов, кинотеатров, музеев и выставок, и представить их губернатору Санкт-Петербурга».

При этом введение QR-кодов для посещения заведений общепита и магазинов переносится с 1 на 27 декабря.

«Для предприятий общественного питания и объектов розничной торговли с 1 декабря на 27 декабря переносится срок введения условий о доступе на их территорию только посетителей, завершивших вакцинацию, перенесших заболевание либо имеющих медицинский отвод», — говорится в сообщении.

Ранее в этот день стало известно о планах Татарстана с 26 ноября выдавать региональный QR-код не только имеющим медотвод от вакцинации, но и прошедшим вакцинацию первым компонентом жителям. Такой код будет действовать 24 дня.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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