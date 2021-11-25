В Петербурге перенесли срок введения QR-кодов для посещения ТЦ и кафе

Власти Санкт-Петербурга перенесли срок введения QR-кодов для посещения общепита и торговых центров на 27 декабря. Об этом говорится 25 ноября в сообщении на сайте администрации города.

Постановление об этом подписал губернатор Петербурга Александр Беглов. Ранее планировалось введение QR-кодов с 1 декабря.

«Для предприятий общественного питания и объектов розничной торговли с 1 декабря на 27 декабря переносится срок введения условий о доступе на их территорию только посетителей, завершивших вакцинацию, перенесших заболевание либо имеющих медицинский отвод», — отметили в администрации.

Ранее в четверг стало известно о планах Татарстана с 26 ноября выдавать региональный QR-код не только имеющим медотвод от вакцинации, но и прошедшим вакцинацию первым компонентом жителям. Такой код будет действовать 24 дня.

Республиканские QR-коды будут выдавать в форме справок.

С 22 ноября в Республике Татарстан начал действовать запрет на проезд в городском, пригородном, межмуниципальном общественном транспорте без QR-кодов о вакцинации против COVID-19, перенесенной болезни или справки о медотводе.