В Татарстане выдадут QR-код получившим первый компонент вакцины

Власти Татарстана с 26 ноября будут выдавать региональный QR-код не только имеющим медотвод от вакцинации, но и прошедшим вакцинацию первым компонентом жителям. Соответствующее постановление опубликовано в четверг, 25 ноября, на региональном портале правовой информации.

«Разрешить проезд в транспорте не только вышеуказанным категориям граждан, но также и следующим лицам: <…> прошедшим вакцинацию первым компонентом двухкомпонентной вакцины или однокомпонентной вакциной против новой коронавирусной инфекции», — говорится в постановлении.

Отмечается, что срок действия таких QR-кодов — 24 дня с момента вакцинации.

Республиканские QR-коды будут выдавать медицинские организации в форме справок. Вход в ТЦ и заведения общепита по-прежнему будет доступен только по QR-коду с федерального портала «Госуслуги».

С 22 ноября в Республике Татарстан начал действовать запрет на проезд в городском, пригородном, межмуниципальном общественном транспорте без QR-кодов о вакцинации против COVID-19, перенесенной болезни или справки о медотводе.

На фоне новых ограничений в общественном транспорте Казани произошло несколько конфликтных ситуаций и потасовок. Так, один из пассажиров сломал нос контролеру, проверяющего QR-коды. Кроме того, еще один гражданин отказался показать QR-код, из-за чего на улице временно остановилось движение трамваев.