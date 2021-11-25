Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Вучич сообщил о продлении Россией цены на газ для Сербии
Общество
В Татарстане выдадут QR-код получившим первый компонент вакцины
Мир
Белоруссия сообщила о совместном с Россией патрулировании границы
Общество
«Спутник V» показал лучшую на фоне других вакцин эффективность в Венгрии
Мир
Меркель призвала страны ЕС продемонстрировать единство по ситуации на Украине
Мир
Москва и Минск сформируют группу по расследованию геноцида в годы войны
Культура
Группа «Руки вверх» выпустит коллекцию NFT
Мир
Польша предложила НАТО расширить военное присутствие на восточном фланге
Мир
ЕК предложила разрешить въезд переболевшим COVID-19 и привитым одобренными вакцинами
Общество
Всем пострадавшим на шахте в Кузбассе окажут необходимую помощь
Сюжет:

В Татарстане выдадут QR-код получившим первый компонент вакцины

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти Татарстана с 26 ноября будут выдавать региональный QR-код не только имеющим медотвод от вакцинации, но и прошедшим вакцинацию первым компонентом жителям. Соответствующее постановление опубликовано в четверг, 25 ноября, на региональном портале правовой информации.

Правила турникета: как в Казани проверяют QR-коды в городском транспорте
Первый день действия новых правил не обошелся без коллапсов на дорогах и потасовок

«Разрешить проезд в транспорте не только вышеуказанным категориям граждан, но также и следующим лицам: <…> прошедшим вакцинацию первым компонентом двухкомпонентной вакцины или однокомпонентной вакциной против новой коронавирусной инфекции», — говорится в постановлении.

Отмечается, что срок действия таких QR-кодов — 24 дня с момента вакцинации.

Республиканские QR-коды будут выдавать медицинские организации в форме справок. Вход в ТЦ и заведения общепита по-прежнему будет доступен только по QR-коду с федерального портала «Госуслуги».

С 22 ноября в Республике Татарстан начал действовать запрет на проезд в городском, пригородном, межмуниципальном общественном транспорте без QR-кодов о вакцинации против COVID-19, перенесенной болезни или справки о медотводе.

На фоне новых ограничений в общественном транспорте Казани произошло несколько конфликтных ситуаций и потасовок. Так, один из пассажиров сломал нос контролеру, проверяющего QR-коды. Кроме того, еще один гражданин отказался показать QR-код, из-за чего на улице временно остановилось движение трамваев.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021