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Правила турникета: как в Казани проверяют QR-коды в городском транспорте

Первый день действия новых правил не обошелся без коллапсов на дорогах и потасовок
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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Правила турникета: как в Казани проверяют QR-коды в городском транспорте
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2021-11-22 18:21:13
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Введение QR-кодов для проезда в общественном транспорте Казани вызвало коллапс на дорогах, задержку общественного транспорта, недопонимание и даже потасовки. Жесткие правила действуют во всем Татарстане с 22 ноября для всех, кроме детей: цифровой пропуск требуют при покупке билета в автобусы, троллейбусы и трамваи республики, а также при входе в метрополитен. Скольких ссадили, как подскочили цены на подвоз и как жители города-миллионника добирались до работы, а потом и до дома — в репортаже «Известий».

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Перцовый баллончик

Для жителей Татарстана впору считать 22 ноября «красным днем календаря», потому что понедельник с самого утра стал во многих отношениях красным. Основные транспортные артерии Казани в навигаторах автомобилистов засветились темно-бурым цветом восьмибальных пробок. Так случилось потому, что с этого дня в регионе действует ограничение на проезд в общественном транспорте для непривитых и непереболевших граждан, а также тех, у кого нет медотвода — в итоге многим пришлось отправиться на работу на машинах. Стоп-сигнал объявлен постановлением правительства Татарстана «до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки».

В Казани работают 27 автобусных маршрутов. Из-за тотальной проверки QR-кодов автобусы на некоторых из них выходили на рейс с задержкой. Как сообщал в утренний час пик казанский Метроэлектротранс, на улице Серова стояли трамваи № 1 и № 6. На тот момент задержка движения составляла 30 минут. Коллапс случился из-за того, что один из пассажиров отказался показывать QR-код и не стал выходить из салона трамвая, а вызвал полицию, называя действия кондуктора незаконными.

Правила турникета_1
Проверка QR-кодов у пассажиров автобуса
Фото: ТАСС/Егор Алеев
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Таких «сопротивленцев» сегодняшним утром в Казани оказалось достаточно много — еще в первой половине дня из общественного транспорта принудительно высадили более 750 человек — все они не имели при себе цифрового пропуска, сообщили в Метроэлектротрансе. Документы просматривали кондукторы. Всем проверяющим город выдал смартфоны с приложением для контроля наличия QR-кодов. У пассажира могут уточнить имя, фамилию, дату рождения, чтобы сопоставить информацию с данными отсканированной метки. Несмотря на то что все жители были предупреждены о новых ограничениях, конфликтов избежать не удалось.

На просьбу покинуть салон автобуса пассажир достал перцовый баллончик и брызнул аэрозолем кондуктору в лицо, после чего выбежал из автобуса и скрылся. Потерпевший обратился с заявлением в полицию. В настоящее время сотрудниками полиции изучаются все обстоятельства произошедшего, устанавливается личность правонарушителя, — заявили в УМВД по городу 22 ноября.

В казанском метрополитене похожая ситуация. Не имеющие кодов пассажиры пытались прорваться за турникеты.

— Не пропустили. Опоздал на собеседование, — жалуется один из них.

Правила турникета_5
Вход на станцию метро
Фото: ТАСС/Егор Алеев
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Перед входом на станцию пассажиры начинают возмущаться и срываются на контролеров, подтвердил проблему Метроэлектротранс.

Женщина устроила скандал, так как ее не пропустили со справкой о первой прививке, — отметили в учреждении. — За первую половину дня в подземку не смогли попасть по меньшей мере 126 человек — они пытались пройти без QR-кода. Недействительные коды оказались у 11 жителей, с истекшим сроком действия — у семи.

На фоне задержек в транспорте резко повысился спрос на услуги подвоза, поскольку для проезда в легковом такси не требуется пропуск. За спросом начали расти и цены — утром с помощью сервисов, работающих по принципу BlaBlaCar, за 400 рублей предлагали добраться до центра из спального района. В обычный день за эти деньги можно было доехать от Казани до Елабуги — около 200 км по трассе, рассказали местные жители. Правда, агрегаторы такси не фиксируют увеличения цен. Как сообщили «Известиям» в «Яндекс.Такси», они оставались в пределах нормы.

— Резкого роста повышающего коэффициента не наблюдается, и тарифы в регионе также не менялись. Ситуация в пределах уровня, который соответствует текущим погодным условиям и времени года, — отметили в пресс-службе.

Правила турникета_3
Проверка QR-кодов у пассажиров автобуса
Фото: ТАСС/Егор Алеев

Жители же надеются, что ограничения скоро отменят.

Я такси не возьму, — сказал «Известиям» Василий. — Пойду пешком. Благо в минус один погода не сильно мешает пешим прогулкам. Но как поступить, когда будут настоящие холода, думать не хочется.

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Пассажиры без кода уже начали организовывать группы взаимопомощи в социальных сетях. Водители предлагают подвести в попутном направлении. За полдня в чат одного лишь Приволжского района Казани вступили более 5 тыс. человек. Таких чатов в разных районах по меньше мере десять. «В 17 часов от Разъезда Восстания еду на Лукина. Есть два места», — предлагает один из водителей. «Кто-то сейчас едет с Савиново? Отпишите в личку, если что, скинемся на такси», — просит пассажир.

«Известия» обратились в правительство республики с вопросом, до какого числа будет действовать норма о QR-кодах.

Тяжелая ситуация

Несмотря на возникшие затруднения, многие жители республики поддерживают новые меры.

Когда люди показывают QR-код, чувствуешь себя в безопасности. Знаешь, что они уже прошли вакцинацию. Пользоваться общественным транспортом определенно стало спокойнее, — признался житель Казани Александр.

Учитывая ситуацию с заболеваемостью в регионе, гражданам есть чего бояться.

Правила турникета_2
Проверка QR-кодов у пассажиров автобуса
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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По данным оперштаба, за последние сутки в Татарстане COVID-19 заболели 259 человек. За последний месяц число новых случаев увеличилось почти на 50% (в октябре выявляли в среднем порядка 150 заболевших). Умерли от инфекции за прошедшие сутки 13 человек — максимум с начала ноября. Как ранее отметил глава республики Рустам Минниханов, около 85% смертей от COVID-19 приходится на людей старше 60 лет. Граждане этой категории обязаны соблюдать самоизоляцию. Кроме того, у них с 22 ноября временно заблокировали льготный проезд в транспорте. Сейчас, по словам Рустама Минниханова, среди этой группы населения низкие темпы вакцинации — 49%. В среднем, согласно данным портала «Стопкоронавирус», уровень коллективного иммунитета в республике составляет 34,5% — один из самых низких в стране.

Ранее в регионе были наложены ограничения на работу общественных учреждений, крупных ТЦ, бассейнов, фитнес-центров, театров, цирков и других мест притяжения горожан. Кроме того, в Татарстане под запретом работа аттракционов, расположенных в помещениях, букмекерских контор, компьютерных и интернет-клубов, боулингов и ломбардов. Проведение зрелищно-развлекательных мероприятий, в том числе для детей также запрещено. Эти правила действуют с 30 октября.

Необходимость введения QR-кодов обусловлена не столько заболеваемостью в регионе, которая, конечно, остается на высоком уровне, сколько медленными темпами вакцинации. К сожалению, многие люди по-прежнему не желают воспользоваться своим правом и привиться. Около 30% вакцинированных — это очень мало. Главная цель QR-кодов — сделать жизнь людей, которые не хотят прививаться, неудобной, чтобы мотивировать их к вакцинации, — считает главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

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Проверка QR-кодов у пассажиров автобуса
Фото: ТАСС/Егор Алеев

Тем не менее, отметил он, порядок проверки QR-кодов в транспорте должен быть четким, чтобы не создавать заторов на дороге. Кроме того, справку о возможности проезда в общественном транспорте должны получить те, кто уже привился первым компонентов вакцины, считает эксперт. Она должна заменить им QR-код на время.

Стоит отметить, что Татарстан — не единственный регион, где ввели жесткие меры по отношению к непривитым гражданам. Так, с 22 ноября по 5 декабря в нескольких муниципалитетах Ханты-Мансийского автономного округа — Югры (ХМАО) будет действовать режим самоизоляции для непривитых от коронавируса и тех, кто не переболел COVID-19. Гражданам без прививки можно будет выходить из дома только в магазин и на работу.

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