Директор Марины Хлебниковой заявил о стабилизации состояния певицы

Состояние пострадавшей при пожаре певицы Марины Хлебниковой стабилизируется. Об этом во вторник, 23 ноября, сообщил директор артистки Данила Прайс.

«Вчера были у Марины, состояние стабилизируется, она находится под наблюдением врачей, которые делают всё максимально возможное для ее скорейшего восстановления», — написал он на своей странице в Instagram.

18 ноября в квартире на Ратной улице в Москве, где Марина Хлебникова проживала с мужем и дочерью, произошел пожар. Огонь охватил 10 кв. м комнаты, где находилась певица. Ее госпитализировали с ожогами и отравлением угарным газом.

По предварительной информации, возгорание могло произойти из-за непотушенной сигареты, с которой женщина уснула.

19 ноября сообщалось, что Хлебникова находится в коме в реанимации. У артистки обожжено 20% лица, а также есть ожоги головы, груди и бедер различной степени. Помимо этого зафиксированы немногочисленные глубокие ожоги и отравление продуктами горения. Тогда же она была подключена к аппарату ИВЛ.

21 ноября хирург, профессор отделения сочетанных травм НИИ Склифосовского Игорь Шарипов заявил, что Хлебниковой требуется срочное переливание крови, так как у нее большая кровопотеря и ей необходимо восстанавливать плазму и электролиты. 22 ноября он отметил, что артистку отключили от ИВЛ и в ее состоянии есть улучшения.

Известно, что в крови Хлебниковой обнаружен алкоголь. По словам соседа певицы, пьяной он ее никогда не видел.