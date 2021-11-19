Стала известна предварительная причина пожара с пострадавшей Хлебниковой

Певица Марина Хлебникова могла пострадать в пожаре, который возник из-за непотушенной сигареты. Как сообщает РЕН ТВ 19 ноября, на месте возгорания обнаружен выгоревший диван, на котором, предположительно, находилась певица в момент пожара.

Ранее, 18 ноября, пожарные ликвидировали возгорание в квартире жилого дома на улице Ратной в 22:50 мск. Огонь распространился на 10 кв. м территории на втором уровне квартиры. Из дома спасли пять человек.

Марину Хлебникову госпитализировали, она находилась внутри квартиры с мужем и дочерью. Певица получила ожоги по всему телу и отравление угарным газом.

В декабре 2019 года Хлебникова рассказала о своей неизлечимой болезни. По словам артистки, тяжелое заболевание врачи диагностировали у нее в 2005 году, и как-то раз она даже не могла самостоятельно встать с постели.

Российская эстрадная певица Марина Хлебникова получила известность после исполнения таких хитов, как «Дожди», «Солнышко мое, вставай!» и «Чашка кофию». Ее экс-супруг Антон Логинов покончил с собой осенью 2018 года, поскольку не смог смириться с неожиданной кончиной родителей. Сама Хлебникова отмечала, что уход мужа она тоже переживала с трудом, даже попала в больницу с нервным срывом.