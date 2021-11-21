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Хирург сообщил о необходимости переливания крови Хлебниковой

Хирург НИИ Склифосовского Игорь Шарипов заявил, что Хлебниковой требуется переливание крови
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Пострадавшей при пожаре певице Марине Хлебниковой требуется срочное переливание крови. Об этом в субботу, 20 ноября, в ходе беседы с «Известиями» сообщил хирург НИИ скорой помощи имени Склифосовского Игорь Шарипов.

«У человека ожог, большая кровопотеря, плазмопотеря, лимфопотеря, белки… Плазму же нужно восстанавливать, электролиты. Это же на длительный срок. Кожа вся пожженая, всё же испаряется, всё сгорело, всё коагулировать. Большие дозы плазмы», — отметил врач.

18 ноября в квартире на Ратной улице в Москве, где Марина Хлебникова проживала с мужем и дочерью, произошел пожар. Огонь охватил 10 кв. м территории комнаты, где находилась певица. Ее госпитализировали с ожогами и отравлением угарным газом.

По предварительной информации, возгорание могло произойти из-за непотушенной сигареты, с которой женщина уснула. В пользу этой версии говорит тот факт, что на месте пожара остался выгоревший диван. Позднее дочь певицы сообщила, что «мама курила у окна». Кроме певицы в пожаре пострадал еще один человек.

По последним данным, Хлебникова находится в коме в реанимации. У артистки обожжено 20% лица, а также есть ожоги головы, груди и бедер различной степени. Помимо этого, зафиксированы немногочисленные глубокие ожоги и отравление продуктами горения. Она подключена к аппарату ИВЛ.

Известно, что в крови Хлебниковой обнаружен алкоголь. По словам соседа певицы, пьяной он ее никогда не видел.

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