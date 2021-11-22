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Марину Хлебникову отключили от аппарата ИВЛ

Хирург НИИ Склифосовского Шарипов заявил, что певицу Хлебникову отключили от аппарата ИВЛ
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Пострадавшую при пожаре певицу Марину Хлебникову сняли с ИВЛ, в ее состоянии есть улучшения. Об этом в понедельник, 22 ноября, заявил «Известям» хирург, профессор отделения сочетанных травм НИИ Склифософского Игорь Шарипов.

Он также отметил, что несмотря на улучшение, на полное восстановление здоровья певицы могут уйти годы.

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«Да, ей лучше, естественно, мы и рассчитываем, спасаем всем миром. Это длительный период, кожи такой процент сгорел, как она восстановится? Это нужно и пластику будет делать, и пересадку кожи. Длительный процесс на годы, мягко говоря. А любая операция — это кровопотеря, лимфопотеря», — рассказал хирург.

Днем ранее Шарипов заявил, что Хлебниковой требуется срочное переливание крови, так как у нее большая кровопотеря, и ей необходимо восстанавливать плазму и электролиты.

18 ноября в квартире на Ратной улице в Москве, где Марина Хлебникова проживала с мужем и дочерью, произошел пожар. Огонь охватил 10 кв. м территории комнаты, где находилась певица. Ее госпитализировали с ожогами и отравлением угарным газом.

По предварительной информации, возгорание могло произойти из-за непотушенной сигареты, с которой женщина уснула. В пользу этой версии говорит тот факт, что на месте пожара остался выгоревший диван. Позднее дочь певицы сообщила, что «мама курила у окна». Кроме певицы в пожаре пострадал еще один человек.

19 ноября сообщалось, что Хлебникова находится в коме в реанимации. У артистки обожжено 20% лица, а также есть ожоги головы, груди и бедер различной степени. Помимо этого, зафиксированы немногочисленные глубокие ожоги и отравление продуктами горения. Тогда же она была подключена к аппарату ИВЛ.

Известно, что в крови Хлебниковой обнаружен алкоголь. По словам соседа певицы, пьяной он ее никогда не видел.

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