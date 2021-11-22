Марину Хлебникову отключили от аппарата ИВЛ

Пострадавшую при пожаре певицу Марину Хлебникову сняли с ИВЛ, в ее состоянии есть улучшения. Об этом в понедельник, 22 ноября, заявил «Известям» хирург, профессор отделения сочетанных травм НИИ Склифософского Игорь Шарипов.

Он также отметил, что несмотря на улучшение, на полное восстановление здоровья певицы могут уйти годы.

«Да, ей лучше, естественно, мы и рассчитываем, спасаем всем миром. Это длительный период, кожи такой процент сгорел, как она восстановится? Это нужно и пластику будет делать, и пересадку кожи. Длительный процесс на годы, мягко говоря. А любая операция — это кровопотеря, лимфопотеря», — рассказал хирург.

Днем ранее Шарипов заявил, что Хлебниковой требуется срочное переливание крови, так как у нее большая кровопотеря, и ей необходимо восстанавливать плазму и электролиты.

18 ноября в квартире на Ратной улице в Москве, где Марина Хлебникова проживала с мужем и дочерью, произошел пожар. Огонь охватил 10 кв. м территории комнаты, где находилась певица. Ее госпитализировали с ожогами и отравлением угарным газом.

По предварительной информации, возгорание могло произойти из-за непотушенной сигареты, с которой женщина уснула. В пользу этой версии говорит тот факт, что на месте пожара остался выгоревший диван. Позднее дочь певицы сообщила, что «мама курила у окна». Кроме певицы в пожаре пострадал еще один человек.

19 ноября сообщалось, что Хлебникова находится в коме в реанимации. У артистки обожжено 20% лица, а также есть ожоги головы, груди и бедер различной степени. Помимо этого, зафиксированы немногочисленные глубокие ожоги и отравление продуктами горения. Тогда же она была подключена к аппарату ИВЛ.

Известно, что в крови Хлебниковой обнаружен алкоголь. По словам соседа певицы, пьяной он ее никогда не видел.