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При пожаре в квартире Хлебниковой пострадал еще один человек

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При пожаре на юго-западе Москвы кроме певицы Марины Хлебниковой пострадал еще один человек. Об этом 19 ноября ТАСС сообщили в столичном департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ГОЧСиПБ).

«По прибытии мы провели тактическую вентиляцию помещения. В составе газодымозащитного звена провели разведку места происшествия — это была большая двухуровневая квартира», — уточнили в департаменте.

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Отмечается, что пожарным был обеспечен доступ к месту возгорания.

«В помещении обнаружили двух пострадавших — мужчину и женщину. Также были спасены еще трое», — сообщили в ГОЧСиПБ.

Ранее 19 ноября стало известно о состоянии певицы Хлебниковой после пожара — она находится в коме в реанимации. У артистки обожжено 20% лица, а также есть ожоги головы, груди и бедер различной степени. Помимо этого, зафиксированы немногочисленные глубокие ожоги и отравление продуктами горения.

Накануне, 18 ноября, сообщалось, что в квартире на Ратной улице в Москве, где Хлебникова проживала с мужем и дочерью, произошел пожар. Огонь охватил 10 кв. м территории комнаты, где находилась певица. Ее госпитализировали с ожогами и отравлением угарным газом.

По предварительной информации, возгорание могло произойти из-за непотушенной сигареты, с которой женщина уснула. В пользу этой версии говорит тот факт, что на месте пожара остался выгоревший диван. Позднее дочь певицы сообщила, что «мама курила у окна».

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