Певица Хлебникова остается на ИВЛ после пожара

Певица Марина Хлебникова, в квартире которой произошел пожар, по-прежнему находится в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом в пятницу, 19 ноября, сообщает канал РЕН ТВ.

Как уточняют журналисты, артистка не может самостоятельно дышать и подключена к аппарату ИВЛ.

Также опубликованы кадры из квартиры, где и произошло возгорание. Комната, где начался пожар, выгорела практически полностью.

Вечером 18 ноября в квартире, где Хлебникова проживала с мужем и дочерью, произошел пожар. Огонь охватил 10 кв. м территории комнаты, где находилась певица. Ее госпитализировали с ожогами и отравлением угарным газом.

По предварительной информации, возгорание могло произойти из-за непотушенной сигареты, с которой женщина уснула. В пользу этой версии говорит тот факт, что на месте пожара остался выгоревший диван.

Позднее дочь певицы сообщила, что «мама курила у окна». Возможно, это привело к загоранию вещей.