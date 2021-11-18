Певицу Марину Хлебникову госпитализировали после пожара в Москве

Певица Марина Хлебникова пострадала в результате пожара, ее госпитализировали. Об этом стало известно в четверг, 18 ноября.

Инцидент произошел в двухуровневой квартире дома на Ратной улице в Москве, загорелись вещи на площади 10 кв. м, сообщил телеканал РЕН ТВ.

Пожар был оперативно ликвидирован. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

В декабре 2019 года Хлебникова рассказала о своей неизлечимой болезни. По словам артистки, тяжелое заболевание врачи диагностировали у нее в 2005 году, и как-то раз она даже не могла самостоятельно встать с постели.

Российская эстрадная певица Марина Хлебникова получила известность после исполнения таких хитов, как «Дожди», «Солнышко мое, вставай!» и «Чашка кофию». Ее экс-супруг Антон Логинов покончил с собой осенью 2018 года, поскольку не смог смириться с неожиданной кончиной родителей. Сама Хлебникова отмечала, что уход мужа она тоже переживала с трудом, даже попала в больницу с нервным срывом.