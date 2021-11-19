Сосед рассказал о пострадавшей при пожаре Хлебниковой

Сосед певицы Марины Хлебниковой рассказал, что пьяной он ее никогда не видел. Слова мужчины, который не назвал свое имя в пятницу, 19 ноября, приводит канал РЕН ТВ.

«Вежливая, всё нормально с ней было, кроме того, что заливала нас. Пьяной не видел ее никогда, я с ней не пил и пьяной не видел», — сказал сосед.

18 ноября в квартире на Ратной улице в Москве, где Хлебникова проживала с мужем и дочерью, произошел пожар. Огонь охватил 10 кв. м территории комнаты, где находилась певица. Ее госпитализировали с ожогами и отравлением угарным газом.

По предварительной информации, возгорание могло произойти из-за непотушенной сигареты, с которой женщина уснула. В пользу этой версии говорит тот факт, что на месте пожара остался выгоревший диван. Позднее дочь певицы сообщила, что «мама курила у окна».

Ранее 19 ноября стало известно о состоянии певицы Хлебниковой после пожара — она находится в коме в реанимации. У артистки обожжено 20% лица, а также есть ожоги головы, груди и бедер различной степени. Помимо этого, зафиксированы немногочисленные глубокие ожоги и отравление продуктами горения. Она подключена к аппарату ИВЛ.

Также в пятницу сообщалось, что в крови Хлебниковой был обнаружен алкоголь. Кроме нее в пожаре пострадал еще один человек.