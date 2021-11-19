В крови пострадавшей при пожаре Хлебниковой обнаружили алкоголь

Алкоголь обнаружен в крови певицы Марины Хлебниковой, пострадавшей в результате пожара в своей квартире в Москве. Об этом в пятницу, 19 ноября, сообщает телеканал РЕН ТВ.

В настоящее время женщина находится в коме с многочисленными ожогами, ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Работавший с певицей продюсер Дмитрий Чижов ранее в этот день опроверг слухи о том, что у женщины есть алкогольная зависимость. Он подчеркнул, что никогда не видел Хлебникову в состоянии опьянения.

Пожар в квартире артистки в Москве произошел вечером 18 ноября. Огонь охватил 10 кв. м территории комнаты, где находилась певица. Ее госпитализировали с ожогами и отравлением угарным газом.

По предварительной информации, возгорание могло произойти из-за непотушенной сигареты, с которой женщина уснула. В пользу этой версии говорит тот факт, что на месте пожара остался выгоревший диван. Позднее дочь певицы сообщила, что «мама курила у окна».