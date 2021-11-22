В СВР сравнили нынешнюю Украину с Грузией в 2008 году

Текущая ситуация на Украине похожа на ту, которая наблюдалась в Грузии перед событиями 2008 года. Об этом говорится в поступившем в распоряжение «Известий» заявлении Службы внешней разведки РФ.

«Вызывает крайнюю обеспокоенность провокационная политика США и Евросоюза, которая сознательно укрепляет у Киева чувство вседозволенности и безнаказанности. Похожую ситуацию мы наблюдали в Грузии в преддверии событий 2008 года. Тогда Михаил Саакашвили «сорвался с цепи» и пытался уничтожить российских миротворцев и гражданское население Южной Осетии. Ему это дорого обошлось», — указано в сообщении.

За последние дни ряд западных и украинских СМИ написали статьи о якобы возможном российском вторжении на Украину. Так, в понедельник американское агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что, по мнению разведки США, Россия якобы может планировать нападение на Украину в начале следующего года и провести его с трех направлений, в том числе через Белоруссию.

Также о подобных планах России заявлял глава разведуправления министерства обороны Украины Кирилл Буданов. Украинский политолог Михаил Погребинский охарактеризовал слова Буданова как фейк или политическую игру. По словам эксперта, задача подобного заявления — настроить на нужный лад украинцев и европейских партнеров по НАТО.

Он выразил надежду, что высшие руководители Украины «не примут решения о чем-то серьезном, способном зажечь огонь третьей мировой войны», потому что все понимают недопустимость подобного.

Как заявил «Известиям» первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, целью фейковых вбросов о якобы российских планах нападения на Украину является объяснение мировому сообществу, почему на Украине функционируют их военные базы США и НАТО.

В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что Запад искусственно нагнетает истерику своими заявлениями о якобы подготовке России к нападению на Украину. Он добавил, что не исключены провокации, а странам НАТО следовало бы перестать «накачивать Украину современными вооружениями».

Весной 2008 года Михаил Саакашвили, занимавший на тот момент пост президента Грузии, обвинил Россию в том, что она сбила пять грузинских беспилотных летательных аппаратов, а также якобы осуществила бомбардировку территории страны. Москва, в свою очередь, заявила о подготовке Грузией агрессии против Абхазии и увеличила численность своих миротворцев.

В ночь на 8 августа 2008 года грузинские военные вошли в столицу южной Осетии Цхинвал, затем были выбиты оттуда армией России. Конфликт между Россией и Грузией длился пять дней — российская сторона тогда потеряла 67 человек, с грузинской стороны было 170 погибших, дополняет «Газета.Ru».