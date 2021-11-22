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В ГД раскритиковали данные Bloomberg о российском «плане атаки» Украины

Депутат Водолацкий раскритиковал публикацию Bloomberg о российском «плане атаки» Украины
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Целью фейковых вбросов о якобы российских планах нападения на Украину является объяснение мировому сообществу, почему на Украине функционируют их военные базы США и НАТО. Об этом в понедельник, 22 ноября, заявил «Известиям» первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

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«Цель этих фейковых вбросов — США и НАТО нужно как-то объяснять мировому сообществу на каком основании сегодня их военные базы функционируют на территории Украины. <…> Идет жесткая активизация сил и средств, что заставляет руководство Украины не выполнять Минские соглашения, продолжать гражданскую войну на юго-востоке. США необходим инфоповод, чтобы перекрыть ту ситуацию, которая возникла после бегства из Афганистана. Все понимают: там, где Америка, — хаос и террор, война, поэтому Украина нужна, чтобы закрыть афганский негатив», — сказал он.

Комментируя сообщения о перемещении российских войск, депутат подчеркнул, что даже офицеры ВСУ говорят, что никакой концентрации военных РФ нет. Там просто находятся войска, которые расквартированы в этих регионах, добавил Водолацкий.

Америка будет всеми силами нагнетать обстановку на международных площадках, говорить, что Россия агрессор, <…> а параллельно США будут поставлять Украине летальное оружие. Если международные институты не включатся в процесс, не остановят безумие на территории Украины, то мы получим там очень большую проблему», — заключил политик.

Ранее в этот день американское агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что, по мнению разведки США, Россия якобы может планировать нападение на Украину в начале 2022 года и провести его с трех направлений, в том числе через Белоруссию. Утверждалось, что Москва якобы призвала десятки тысяч резервистов, что стало беспрецедентным для постсоветских времен масштабом.

Тогда же украинский политолог Михаил Погребинский охарактеризовал слова главы разведуправления министерства обороны Украины Кирилла Буданова о якобы планах России напасть на Украину зимой как фейк или политическую игру. По словам Погребинского, задача подобного заявления — настроить на нужный лад украинцев и европейских партнеров по НАТО. Он выразил надежду, что высшие руководители Украины «не примут решения о чем-то серьезном, способном зажечь огонь третьей мировой войны», потому что все понимают недопустимость подобного.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал на то, что перемещение российских войск внутри России не представляет ни для кого угрозы.

Ранее в западных СМИ появились статьи о якобы возможном российском вторжении. Так, 20 ноября телеканал CBS News со ссылкой на источники заверил, что якобы такая угроза нарастает с приближением холодов.

До этого газета The New York Times сообщала, что администрация США предупредила союзников о якобы планах РФ по вторжению на территорию Украины и призвала готовить новые антироссийские меры.

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