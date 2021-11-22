Лукашенко заявил о нежелании обострять отношения с Польшей

Белоруссия не стремится к обострению и противостоянию в отношениях с Польшей. Об этом в понедельник, 22 ноября, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.

Он указал на необходимость донести данную позицию Минска до польской стороны.

«Надо в этом плане достучаться до поляков, до каждого поляка, и показать им, что мы не варвары, мы не хотим противостояния. Нам оно не нужно. Потому что мы понимаем: если мы тут палку перегнем, войны не избежать. А это будет катастрофой. Мы это прекрасно понимаем. Не хотим никакого обострения», — приводит слова президента его пресс-служба.

Также Лукашенко предупредил Польшу о последствиях угроз, которые озвучиваются в сторону Белоруссии.

«Еще один момент. Это уже, наверное, больше обращение к полякам. Вы, наверное, слышите, что раздаются постоянно угрозы со стороны этих диких политиков и руководителей Польши: границу закроем, «Кузницу» закроют — погранпереход железнодорожный. И так далее и тому подобное. Я в этом плане только могу сказать: закроют — пожалуйста. Если удобнее, закрывайте. Но надо прежде подумать, как они будут общаться Россией, Китаем, вообще с востоком. Поедут через Донбасс. А там ребята резкие. Они их быстро отстроят», — подчеркнул он.

Ранее в этот день в Польше сообщили, что решение о закрытии железнодорожного пункта пропуска «Кузница» на польско-белорусской границе примут 22 ноября. В настоящее время на границе с Белоруссией работают три пункта пропуска — железнодорожный «Кузница» и автомобильные пункты пропуска «Бобровники» и «Тересполь».

21 ноября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что в Варшаве не исключают закрытия границы Польши с Белоруссией из-за миграционного кризиса. По его словам, Варшава готова на закрытие транзитных и торговых возможностей, для того чтобы оказать экономическое давление на Лукашенко.

Днем ранее министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак рассказал, что попытки штурма границы с Белоруссией продолжаются. Он отметил, что действиями мигрантов якобы руководят белорусские силовики. Доказательств польский министр не привел. В тот же день белорусский лидер указал на то, что польские пограничники применяли против мигрантов силовые методы. Как он добавил, беженцев поливали водой с химикатами.

Глава Следственного комитета Белоруссии Дмитрий Гора уточнил, что 65 человек пострадали в результате применения спецсредств польскими силовиками.

Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии обострилась в начале ноября. Многочисленная группа беженцев, находящихся в Белоруссии, пришла к границе в лесной полосе. Мигранты резали колючую проволоку на границе двух стран и просили пустить их на территорию Евросоюза. В Польше заявили о жесткой атаке на границу впервые за 30 лет. В миграционном кризисе европейские страны винят Минск, который отрицает свою причастность к усилению потока беженцев.

На данный момент беженцы покинули палаточные лагеря на границе и перешли в логистический центр, который предоставила белорусская сторона.