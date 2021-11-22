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В Польше рассмотрят вопрос закрытия ж/д пункта пропуска на границе с Белоруссией

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Решение о закрытии железнодорожного пункта пропуска «Кузница» на польско-белорусской границе будет принято 22 ноября. Об этом в понедельник сообщила пресс-секретарь Пограничной стражи Польши Анна Михальская.

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«В данный момент железнодорожный пункт пропуска «Кузница» работает. Сегодня будет приниматься решение, будет он закрыт или нет. Это решение примет министр внутренних дел администрации Мариуш Каминьский», — сказала она «РИА Новости».

Она добавила, что в настоящее время на границе с Белоруссией работают три пункта пропуска — железнодорожный «Кузница» и автомобильные пункты пропуска «Бобровники» и «Тересполь».

21 ноября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что в Варшаве не исключают закрытия границы Польши с Белоруссией из-за миграционного кризиса. По его словам, Варшава готова на закрытие транзитных и торговых возможностей для того, чтобы оказать экономическое давление на белорусского президента Александра Лукашенко.

20 ноября министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак рассказал, что попытки штурма границы с Белоруссией продолжаются. Он отметил, что действиями мигрантов якобы руководят белорусские силовики. Доказательств польский министр не привел. В тот же день Лукашенко заявил, что польские пограничники применяли против мигрантов силовые методы. Как он добавил, беженцев поливали водой с химикатами.

За день до этого глава Следственного комитета Белоруссии Дмитрий Гора сообщил, что 65 человек пострадали в результате применения спецсредств польскими силовиками.

18 ноября власти Польши предупредили белорусскую сторону, что закроют железнодорожный пункт пропуска вблизи пограничного перехода в Кузнице, если ситуация с мигрантами не стабилизируется до 21 ноября. До этого Польша уже приостановила движение на автодорожном пограничном переходе «Кузница Белостокская».

С 8 ноября несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока пытаются попасть на территорию Евросоюза, они разбили лагерь в примыкающей к границе лесополосе. Польские власти отказываются пускать беженцев и стянули в данный район крупнокалиберную военную технику.

В миграционном кризисе европейские страны винят белорусскую сторону, которая отвергает свою причастность к усилению потока беженцев.

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