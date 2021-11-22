В Польше рассмотрят вопрос закрытия ж/д пункта пропуска на границе с Белоруссией

Решение о закрытии железнодорожного пункта пропуска «Кузница» на польско-белорусской границе будет принято 22 ноября. Об этом в понедельник сообщила пресс-секретарь Пограничной стражи Польши Анна Михальская.

«В данный момент железнодорожный пункт пропуска «Кузница» работает. Сегодня будет приниматься решение, будет он закрыт или нет. Это решение примет министр внутренних дел администрации Мариуш Каминьский», — сказала она «РИА Новости».

Она добавила, что в настоящее время на границе с Белоруссией работают три пункта пропуска — железнодорожный «Кузница» и автомобильные пункты пропуска «Бобровники» и «Тересполь».

21 ноября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что в Варшаве не исключают закрытия границы Польши с Белоруссией из-за миграционного кризиса. По его словам, Варшава готова на закрытие транзитных и торговых возможностей для того, чтобы оказать экономическое давление на белорусского президента Александра Лукашенко.

20 ноября министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак рассказал, что попытки штурма границы с Белоруссией продолжаются. Он отметил, что действиями мигрантов якобы руководят белорусские силовики. Доказательств польский министр не привел. В тот же день Лукашенко заявил, что польские пограничники применяли против мигрантов силовые методы. Как он добавил, беженцев поливали водой с химикатами.

За день до этого глава Следственного комитета Белоруссии Дмитрий Гора сообщил, что 65 человек пострадали в результате применения спецсредств польскими силовиками.

18 ноября власти Польши предупредили белорусскую сторону, что закроют железнодорожный пункт пропуска вблизи пограничного перехода в Кузнице, если ситуация с мигрантами не стабилизируется до 21 ноября. До этого Польша уже приостановила движение на автодорожном пограничном переходе «Кузница Белостокская».

С 8 ноября несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока пытаются попасть на территорию Евросоюза, они разбили лагерь в примыкающей к границе лесополосе. Польские власти отказываются пускать беженцев и стянули в данный район крупнокалиберную военную технику.

В миграционном кризисе европейские страны винят белорусскую сторону, которая отвергает свою причастность к усилению потока беженцев.