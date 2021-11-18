Польша пригрозила Белоруссии закрытием ж/д пункта пропуска в Кузнице

Власти Польши предупредили белорусскую сторону, что закроют железнодорожный пункт пропуска вблизи пограничного перехода в Кузнице, если ситуация с мигрантами не стабилизируется до 21 ноября. Об этом 18 ноября сообщается на сайте польского правительства.

«В случае отсутствия ответа на этот призыв Польша, опасаясь за безопасность проходящего там железнодорожного движения и риска связанной с этим катастрофы, приостановит движение поездов через пограничный переход в Кузнице», — сказано в сообщении.

Министр внутренних дел Польши Мариуш Каминьский поручил главному коменданту пограничной службы обратиться к председателю государственного пограничного комитета Республики Беларусь генералу Анатолию Лаппо с письмом, в котором содержится данное обращение.

В письме в том числе упомянуто «множество актов агрессии, имевших место в последнее время возле пограничного перехода в Кузнице».

«Жертвами этих нападений стали офицеры польских служб, охраняющих польско-белорусскую границу. Среди прочего были атаки с использованием камней и шумовых гранат при полной пассивности белорусских служб», — указали в правительстве Польши.

9 ноября Польша приостановила движение на автодорожном пограничном переходе «Кузница Белостокская».

С 8 ноября несколько тысяч мигрантов пытаются попасть на территорию Евросоюза, они разбили лагерь в примыкающей к границе лесополосе. Польские власти отказываются пускать беженцев и стянули в данный район крупнокалиберную военную технику.

16 ноября польская сторона применила слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты в ответ на действия мигрантов, которые начали бросать палки и камни в сторону силовиков. На следующий день группа мигрантов встала на колени перед границей с Польшей. Позднее беженцев разместила Белоруссия в логистическом центре.

В миграционном кризисе европейские страны винят белорусскую сторону, которая отвергает свою причастность к усилению потока беженцев. ЕС обсуждает расширение санкций против Белоруссии.