Премьер Японии заявил о намерении проводить твердую политику в отношении РФ

Политика Японии в отношении России и Китая будет твердой. Такое заявление в среду, 10 ноября, сделал новоизбранный премьер-министр страны Фумио Кисида.

«Касательно отношений с Россией и Китаем, мы будем настаивать на том, на чем необходимо настаивать, и проводить твердую внешнюю политику», — указал он на первой в качестве главы кабмина пресс-конференции.

При этом он пообещал «укреплять отношения с партнерами, разделяющими точку зрения Японии».

Ранее в этот день нижняя палата парламента Японии большинством голосов избрала главу правящей Либерально-демократической партии Японии Фумио Кисиду 101-м премьер-министром Японии.

В состав нового правительства Японии войдут почти все министры из предыдущего. Исключение составит только министр иностранных дел: Тосимицу Мотэги стал генеральным секретарем партии, а его место займет Есимаса Хаяси.

Состав правительства был сформирован 4 октября, а Кисида был избран 100-м премьер-министром страны. Через 10 дней, 14 октября, нижняя палата парламента была распущена в связи с истечением срока полномочий, а 31 октября состоялись выборы нового состава.

21 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия будет стремиться заключить мирный договор с Японией, несмотря на смену политических фигур в стране. По его словам, интересы японского и российского народов остаются неизменными, и оба государства стремятся к окончательному урегулированию отношений.

Ранее, 15 октября, российский лидер и премьер-министр Японии подтвердили договоренность продолжать диалог по мирному договору между двумя странами.

4 октября глава Центра Японии в шведском Институте безопасности и политики развития, бывший посол Швеции в Японии Ларс Варго рассказал «Известиям» о внешнеполитических приоритетах Кисиды. По мнению эксперта, новый премьер-министр будет искать способы улучшить отношения Японии с Китаем.

По итогам Второй мировой войны Россия и Япония так и не подписали мирный договор. Основной загвоздкой в достижении договоренностей являются притязания Токио на Южные Курилы. Япония до сих пор называет острова Кунашир, Итуруп и ряд территорий Малой Курильской гряды своими северными территориями, хотя по итогам Второй мировой войны они перешли СССР.