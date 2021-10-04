Прямой эфир
Экономика
Эксперты назвали способы досрочного погашения ипотеки
Мир
В Германии назвали Украину несостоявшимся государством
Общество
В РФ снизилось число исполнительных производств о взыскании алиментов
Общество
Роспотребнадзор запустил горячую линию по профилактике ОРВИ и гриппа
Общество
СК возбудил дело в отношении бывшего мэра Владивостока Гуменюка
Экономика
Минэк назвал регионы с самым сильным ростом зарплат в 2021 году
Мир
В Китае предсказали появление нового «вируса Х»
Мир
Второй по величине девелопер КНР приостановил торговлю акциями на бирже в Гонконге
Мир
Стали известны подробности пребывания Саакашвили в грузинской тюрьме

Фумио Кисида избран премьер-министром Японии

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Фумио Кисида избран новым, 100-м по счету премьер-министром страны. Это следует из результатов голосования на внеочередном заседании кабмина, которое прошло 4 октября.

Кисидова победа: чего ждать от нового премьера Японии
И какие задачи стоят перед будущим главой страны внутри и вовне

Его кандидатуру поддержали 311 из 458 парламентариев. За лидера Конституционно-демократической партии Японии Юкио Эдано отдали свои голоса 124 человека.

За несколько часов до выборов правительство, сформированное Есихидэ Суги, ушло в отставку в полном составе.

29 сентября Фумио Кисида возглавил правящую в Японии Либерально-демократическую партию. До этого, в 2012–2017 годах, он занимал пост министра иностранных дел страны в кабинете Синдзо Абэ.

Фумио Кисида родился в семье потомственных политиков, связал свою жизнь с юридическим факультетом Университета Васэда, а в 1993 году впервые избрался в нижнюю палату парламента от ЛДП.

Эксперт по японо-российским отношениям из Токийского университета Темпл Джеймс Браун, комментируя возможное развитие отношений между странами при новом японском премьере, напомнил, что в бытность главой МИДа Фумио Кисида не раз намекал, что считает примирительную позицию Токио в территориальном споре с Москвой ошибочной.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021