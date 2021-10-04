Фумио Кисида избран премьер-министром Японии

Фумио Кисида избран новым, 100-м по счету премьер-министром страны. Это следует из результатов голосования на внеочередном заседании кабмина, которое прошло 4 октября.

Его кандидатуру поддержали 311 из 458 парламентариев. За лидера Конституционно-демократической партии Японии Юкио Эдано отдали свои голоса 124 человека.

За несколько часов до выборов правительство, сформированное Есихидэ Суги, ушло в отставку в полном составе.

29 сентября Фумио Кисида возглавил правящую в Японии Либерально-демократическую партию. До этого, в 2012–2017 годах, он занимал пост министра иностранных дел страны в кабинете Синдзо Абэ.

Фумио Кисида родился в семье потомственных политиков, связал свою жизнь с юридическим факультетом Университета Васэда, а в 1993 году впервые избрался в нижнюю палату парламента от ЛДП.

Эксперт по японо-российским отношениям из Токийского университета Темпл Джеймс Браун, комментируя возможное развитие отношений между странами при новом японском премьере, напомнил, что в бытность главой МИДа Фумио Кисида не раз намекал, что считает примирительную позицию Токио в территориальном споре с Москвой ошибочной.