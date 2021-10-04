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В Японии ушло в отставку правительство Есихидэ Суги

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Правительство премьер-министра Японии Есихидэ Суги ушло в отставку в полном составе. Канцелярия главы японского правительства 4 октября сообщила, что заявления об отставке была подписаны на внеочередном заседании кабинета министров.

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Позднее в понедельник обе палаты парламента страны проголосуют за кандидатуру 100-го премьер-министра кабинета. Сообщается, что им должен стать лидер правящей Либерально-демократической партии Японии (ЛДП) Фумио Кисида.

Главным секретарем кабмина назначат Хирокадзу Мацуно, Тошимицу Мотеги останется министром иностранных дел, министром финансов будет по-прежнему Шуничи Сузуки. Коити Хагиуда, экс-глава министерства науки и образования, станет министром экономики, торговли и промышленности.

Издание The Nikkei сообщало, что экс-глава японского МИДа станет новым премьер-министром страны. Об этом стало известно после того, как его выбрали председателем ЛДП голосованием парламента в два тура 29 сентября. Участвовали 382 депутата от партии и 47 представителей рядовых членов партии.

Во втором туре Кисида набрал больше голосов, чем его оппонент Таро Коно (257 из 427). За пост председателя правящей партии боролись также экс-министр общенациональных дел Санаэ Такаити и заместитель генерального секретаря партии Сэйко Нода.

Фумио Кисида родился в семье потомственных политиков, связал свою жизнь с юридическим факультетом Университета Васэда, а в 1993 году впервые избрался в нижнюю палату парламента от ЛДП. С 2012 по 2017 год был главой МИД в кабинете Синдзо Абэ.

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