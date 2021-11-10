Фумио Кисида переизбран на пост премьер-министра Японии

Нижняя палата парламента Японии большинством голосов избрала главу правящей Либерально-демократической партии Японии Фумио Кисиду 101-м премьер-министром Японии. Об этом в среду, 10 ноября, сообщило агентство Kyodo News.

Уточняется, что за кандидатуру Кисиды проголосовали 297 депутатов.

Вновь избранный премьер-министр пройдет церемонию утверждения императором, а затем даст первую в качестве главы кабинета пресс-конференцию.

Затем он назовет состав своего нового кабмина, в который войдут почти все министры из предыдущего. Исключение составит только министр иностранных дел: Тосимицу Мотэги стал генеральным секретарем партии, а его место займет Ёсимаса Хаяси.

В тот же день кабмин страны в полном составе ушел в отставку для формирования нового состава кабинета, как того требует Конституция.

Состав правительства был сформирован 4 октября, а Кисида был избран 100-м премьер-министром страны. Через 10 дней, 14 октября, нижняя палата парламента была распущена в связи с истечением срока полномочий, а 31 октября состоялись выборы нового состава.

По итогам выборов Либерально-демократическая партия (ЛДП) получила 261 депутатское место из 465, что дало ей более половины голосов, а также так называемое «абсолютное стабильное большинство» — это позволит ей назначать не только глав профильных комитетов нижней палаты парламента, но и обеспечить себе в них более половины мест.

29 сентября Фумио Кисида возглавил правящую в Японии Либерально-демократическую партию. До этого, в 2012–2017 годах, он занимал пост министра иностранных дел страны в кабинете Синдзо Абэ.

Фумио Кисида родился в семье потомственных политиков, связал свою жизнь с юридическим факультетом Университета Васэда, а в 1993 году впервые избрался в нижнюю палату парламента от ЛДП.