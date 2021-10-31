Правящая в Японии коалиция обеспечила себе большинство в ходе выборов

Правящая в Японии коалиция в составе Либерально-демократической партии (ЛДП) премьер-министра Фумио Кисиды и партии «Комэйто» обеспечила себе совокупное большинство в нижней палате парламента по итогам состоявшихся в воскресенье, 31 октября, выборов. Об этом сообщает телеканал NHK.

Согласно предварительным результатам, обе политсилы в совокупности получают более 233 мест из 465. Однако подсчет голосов пока не закончен.

Депутаты главной оппозиционной Конституционно-демократической партии (КДП) в настоящий момент получили более 65 мандатов.

При этом 105 мест всё еще не распределены.

Ранее, 4 октября, Кисида был избран новым, 100-м по счету премьер-министром Японии. Его кандидатуру поддержали 311 из 458 парламентариев. За лидера Конституционно-демократической партии Японии Юкио Эдано проголосовали 124 человека.

Правительство, сформированное его предшественником Есихидэ Суги, ушло в отставку в полном составе в тот же день.

29 сентября Кисида возглавил правящую в Японии Либерально-демократическую партию. До этого, в 2012–2017 годах, он занимал пост министра иностранных дел страны в кабинете Синдзо Абэ.

Глава МИД РФ Сергей Лавров 4 октября счел преждевременным анализировать будущий диалог с Японией после формирования в стране нового правительства. Министр также рассказал, что имел опыт сотрудничества с Кисидой в период, когда тот занимал пост главы МИД Японии.